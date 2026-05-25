Alvo do Barcelona, Julian Álvarez recusa proposta de renovação no Atlético de Madrid

O atacante Julián Álvarez recusou a proposta de renovação do Atlético de Madrid, segundo o jornal espanhol Marca. O novo vínculo renderia 10 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 58,5 milhões) ao argentino, valor que o tornaria o jogador mais bem pago do elenco.

Alvo do Barcelona, o atacante não pretende assinar um novo contrato neste momento, aumentando as chances de uma negociação após a Copa do Mundo.

Desejo de sair e busca por títulos

De acordo com o imprensa espanhola, Julián deseja mudar de clube em busca de títulos e aceitaria deixar o protagonismo no Atlético para atuar ao lado de Lamine Yamal e Raphinha no elenco do Barça.

Mesmo assim, o clube comandado por Diego Simeone não pretende negociar o jogador de 26 anos por menos de 150 milhões de euros (R$ 877,5 milhões).

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Situação contratual

Com contrato até 2030, Álvarez é considerado peça importante no elenco madrilenho. A diretoria tentou evitar o assédio de outros clubes com uma nova proposta salarial, mas o argentino decidiu interromper as conversas neste momento.

Números na temporada

Nesta temporada europeia, Julián Álvarez disputou 49 partidas, com 20 gols e nove assistências. Campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina, o atacante integra a pré-lista da seleção e deve ser convocado para o Mundial deste ano. A convocação final será divulgada nesta sexta-feira.