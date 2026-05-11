Ex-Inter, Johnny Cardoso passará por cirurgia e deve perder a Copa do Mundo

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira que o meia Johnny Cardoso, ex-Internacional, terá que passar por cirurgia no tornozelo direito, o que deve tirá-lo da Copa do Mundo pelos Estados Unidos.

Johnny Cardoso será intervenido quirúrgicamente de su tobillo derecho. ℹ️ https://t.co/JIaTxvQ5GD ¡Recúperate pronto, Johnny! pic.twitter.com/LnUjUgkZiC — Atlético de Madrid (@Atleti) May 11, 2026

Em comunicado oficial, o Atlético de Madrid confirmou que o jogador sofreu entorse grave no tornozelo direito durante treinamento da última quinta-feira. Assim, Johnny não deve estar à disposição para a Copa do Mundo, com início previsto para junho.

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Time com vários desfalques

O Atlético de Madrid entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Osasuna, pela 36ª rodada do Espanhol. Lesionados Julián Álvarez, Giuliano, Pablo Barrios, Nico González, Johnny Cardoso, Nahuel Molina e José Maris Giménez estão fora. Assim como o suspenso Alex Baena.

Próximo jogo

Osasuna x Atlético de Madrid

Competição: Campeonato Espanhol | 36ª rodada

Local: Estadio El Sadar, Pamplona (ESP)

Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

Horário: 16h30 (de Brasília)