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Ex-Inter, Johnny Cardoso passará por cirurgia e deve perder a Copa do Mundo

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(Foto: Divulgação/Internacional)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/05/2026 às 17:57

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira que o meia Johnny Cardoso, ex-Internacional, terá que passar por cirurgia no tornozelo direito, o que deve tirá-lo da Copa do Mundo pelos Estados Unidos.

Em comunicado oficial, o Atlético de Madrid confirmou que o jogador sofreu entorse grave no tornozelo direito durante treinamento da última quinta-feira. Assim, Johnny não deve estar à disposição para a Copa do Mundo, com início previsto para junho.

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Time com vários desfalques

O Atlético de Madrid entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Osasuna, pela 36ª rodada do Espanhol. Lesionados Julián Álvarez, Giuliano, Pablo Barrios, Nico González, Johnny Cardoso, Nahuel Molina e José Maris Giménez estão fora. Assim como o suspenso Alex Baena.

Próximo jogo

Osasuna x Atlético de Madrid

🏆 Competição: Campeonato Espanhol | 36ª rodada
🏟️ Local: Estadio El Sadar, Pamplona (ESP)
📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

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