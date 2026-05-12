Lesões no Atlético de Madrid preocupam Uruguai e Argentina para a Copa do Mundo

Lesionados no último duelo do Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, José María Giménez e Nahuel Molina iniciaram tratamento. Os dois jogadores podem desfalcar Uruguai e Argentina, respectivamente, durante a Copa do Mundo.

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Gimenez, que vem sofrendo com diversas lesões ao longo da temporada, foi diagnosticado com um entorse no tornozelo direito. O zagueiro precisou ser substituído durante a partida contra o Celta de Vigo.

Já Molina, que terminou o jogo com dores, está com uma lesão muscular na coxa esquerda.

A menos de um mês para a Copa do Mundo, Jimenez e Molina podem desfalcar Uruguai e Argentina, respectivamente, caso o tratamento não evolua.

Time com vários desfalques

O Atlético de Madrid entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Osasuna, pela 36ª rodada do Espanhol. Estão lesionados: Julián Álvarez, Giuliano, Pablo Barrios, Nico González e Johnny Cardoso, além de Nahuel Molina e José María Giménez. O suspenso Alex Baena também está fora.

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Próximo jogo

Osasuna x Atlético de Madrid

Competição: Campeonato Espanhol | 36ª rodada

Local: Estadio El Sadar, Pamplona (ESP)

Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

Horário: 16h30 (de Brasília)