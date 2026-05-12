Atlético de Madrid supera Osasuna e garante quarto lugar no Espanhol

O Atlético de Madrid visitou e venceu o Osasuna por 2 a 1 nesta terça-feira pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio El Sadar, em Pamplona. Os gols da partida foram marcados por Lookman e Sorloth para o time comandado por Simenone, com Barja descontando para os mandantes já nos acréscimos.
Situação na tabela
Com o resultado, o Atlético, já classificado à próxima Champions, se consolida na quarta colocação, com 66 pontos, não podendo mais ser alcançado pelo Betis, que tem 57.
Já o Osasuna continua no meio da tabela, na 11ª posição, com 42 unidades, podendo ser ultrapassado ainda nesta rodada por times como Valencia e Sevilla.
📋 Resumo do jogo
🔴 OSASUNA 1 x 2 ATLÉTICO DE MADRID 🔵
🏆 Competição: Campeonato Espanhol - 36ª rodada
🏟️ Local: Estádio El Sadar, em Pamplona (Espanha)
📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
🟥 Cartões vermelhos: Marcos Llorente (ATL)
Gols
⚽ Ademola Lookman, aos 15' do 1ºT (Atlético de Madrid)
⚽ Sorloth, aos 25' do 2ºT (Atlético de Madrid)
⚽ Kike Barja, aos 46' do 2ºT (Osasuna)
Como foi o jogo
Aos 13 minutos de partida, depois de chute de Mendoza defendido por Aitor Fernández, a bola sobrou na área para Griezmann. O francês tentou driblar o lateral Galán, mas a bola bateu no braço do defensor do Osasuna. Após revisão do VAR, foi marcado pênalti. Lookman converteu para abrir o placar para o Atlético.
Nos acréscimos do primeiro tempo, o atacante Budimir se chocou com o goleiro Musso na área e o árbitro interpretou a dívida como pênalti. Porém, após revisão do VAR, a marcação foi anulada.
No segundo tempo, Sorloth ampliou a vantagem para o time de Madri aos 25 minutos. Em jogada pela direita, o zagueiro Pubill deu passe providencial para Llorente dentro da área. O lateral direito cruzou para o atacante norueguês cabecear para o gol.
O Osasuna chegou a diminuir o placar com Barja, aos 46 minutos da segunda etapa. Raúl García cruzou rasteiro para área e Barja acertou chute forte que bateu no travessão e entrou.
Próximos jogos
🔵Atlético de Madrid
Jogo: Atlético de Madri x Girona
Competição: Campeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 14h (de Brasília)
Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (Espanha)
🔴Osasuna
Jogo: Osasuna x Espanyol
Competição: Campeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 14h (de Brasília)
Local: Estádio El Sadar, em Pamplona (Espanha)
