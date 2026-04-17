Atlético de Madrid x Real Sociedad: veja onde assistir e prováveis escalações da final da Copa do Rei

A final da Copa do Rei será decidida neste sábado, em jogo único. Atlético de Madrid e Real Sociedad se enfrentam no Estadio de La Cartuja, em Sevilha (ESP), às 16h (de Brasília).
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Onde assistir?
O jogo será transmitido por ESPN (TV fechada) Disney+ (Streaming) e Xsports (TV aberta e Youtube).
Como chegam as equipes
Na sua última partida, o Atlético de Madrid foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo Barcelona no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, mas conseguiu se classificar com um agregado de 3 a 2, graças ao resultado de 2 a 0 conquistado no jogo da ida, no Camp Nou. Do outro lado da decisão, a Real Sociedad vem de empate em casa por 3 a 3 contra o Alavés, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.
Caminho até a decisão
Para chegar à final, o Atlético de Madrid passou por Atlético Baleares, Deportivo La Coruña, Real Betis e Barcelona. Na semifinal contra a equipe catalã, o Atleti saiu vitorioso por um placar agregado de 4 a 3. Já a Real Sociedad teve que superar Negreira, Reus, Eldense, Osasuna, Alavés e Athletic Bilbao. Nas semis, bateu seu rival do País Basco por um placar agregado de 3 a 2.
Prováveis escalações
🔴⚪Atlético de Madrid⚪🔴
Musso; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Koke, Llorente, Simeone e Lookman; Griezmann e Julián Alvarez
Técnico: Diego Simeone
🔵⚪Real Sociedad⚪🔵
Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car e Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Barrenetxea, Mendez e Susic; Oyarzabal
Técnico: Pellegrino Matarazzo
Arbitragem
Javier Alberola Rojas será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Atlético de Madrid x Real Sociedad
Competição: Copa do Rei - Final
Data e horário: Sábado, 18 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estadio de la Cartuja, Sevilha (ESP)
Transmissão: ESPN, Disney+ e Xsports