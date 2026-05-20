Atlético de Madrid mira Bernardo Silva como substituto de Griezmann

Visando preencher a lacuna deixada por Antoine Griezmann, que vai para a MLS, o Atlético de Madrid tem interesse na contratação de Bernardo Silva, que está de saída do Manchester City. As informações são do jornal espanhol Marca.

Segundo o portal, o Atlético enxerga em Bernardo o substituto ideal de Griezmann. No entanto, apesar do interesse, outros quatro clubes também sondaram a situação do português. Chelsea, Milan, Juventus e o rival Barcelona também estão na disputa pelo versátil meio-campista.

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Bernardo, de 31 anos, encerra um ciclo vitorioso de nove temporadas no Manchester City, onde conquistou seis títulos do Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões. Esse histórico de alto nível é visto como essencial por Diego Simeone para suprir a saída de um ídolo como Griezmann.

O meia português é considerado um reforço capaz de elevar não apenas a qualidade técnica da equipe, mas também de oferecer liderança e experiência em momentos decisivos.

Bernardo disputou 459 jogos pelo Manchester City, marcou 77 gols e deu 76 assistências. Conquistou seis Premier League, uma Champions League, um Mundial de Clubes, oito Copas da Inglaterra e três Supercopas da Inglaterra. Por Portugal, foram 107 partidas, 14 gols e duas Nations League.