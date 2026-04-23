Atlético de Madrid já teria definido alvo para substituir Griezmann, diz jornal

Antoine Griezmann não seguirá em solo espanhol ao final desta temporada. O atacante comunicou que se juntará ao Orlando City, da MLS, após disputar sua última Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid. Ao todo, são mais de dez anos na equipe espanhola, sendo o quarto jogador com mais jogos e o maior artilheiro da história do clube.

Com o anúncio de saída iminente de Griezmann, o Atlético de Madrid já definiu quem será seu substituto na equipe. Trata-se de Julian Brandt, meio-campista de 29 anos do Borussia Dortmund. A informação é do jornal Marca.

Mateu Alemany, diretor esportivo do Atleti, tem acompanhando de perto a situação do meia alemão, que é muito bem avaliado pela comissão técnica liderada por Simeone. Com contrato se encerrando no próximo dia 30 de junho, o alemão de 29 anos não renovará seu vínculo com a equipe alemã, fato que já foi confirmado pelo diretor do Dortmund, Lars Ricken. Dessa forma, o jogador chegaria à capital espanhola sem custos de transferência.

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A diretoria colchonera trata o meia como prioridade, mas sabe que, por se tratar de uma transferência gratuita, o acordo exigirá o pagamento de um bônus de assinatura (luvas) e a oferta de um salário elevado.

Brandt chegou ao Borussia Dortmund em 2019 e, desde então, se tornou peça-chave na equipe, colecionando inúmeras convocações para a seleção alemã no período.

O clube espanhol admite que não será fácil repor a saída de seu camisa 7. Por conta disso, outros nomes que realizam funções parecidas com a do francês deverão ser consultados nos próximos dias, e Julian Brandt pode não ser a única novidade a desembarcar em Madri na próxima temporada.