No adeus de Griezmann, Atlético de Madrid sofre goleada do Villarreal pelo Espanhol

Neste domingo, no fechamento da temporada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid foi goleado pelo Villarreal por 5 a 1, no Estadio de la Cerámica, no confronto direto que valia a terceira posição da tabela.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação da Tabela

Com a vitória, o Villarreal encerra sua participação no Campeonato Espanhol de forma isolada na terceira colocação, chegando aos 72 pontos. Já o Atlético de Madrid, que se despediu do ídolo Antoine Griezmann, termina o campeonato na quarta posição, estacionado nos 69 pontos. Ambos os clubes fecham o G4 e estão garantidos na próxima edição da Liga dos Campeões.

Resumo do Jogo

VILLARREAL 5 X 1 ATLÉTICO DE MADRID

Competição: Campeonato Espanhol (38ª rodadafaça)

Local: Estadio de la Cerámica, em Villarreal (Espanha)

Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Gols

Dani Parejo, aos 29' do 1ºT (Villarreal)

Dani Parejo, aos 29' do 1ºT (Villarreal) Ayoze Pérez, aos 33' do 1ºT e 8' do 2ºT (Villarreal)

Ayoze Pérez, aos 33' do 1ºT e 8' do 2ºT (Villarreal) Georges Mikautadze, aos 39' do 1ºT (Villarreal)

Georges Mikautadze, aos 39' do 1ºT (Villarreal) Marc Pubill, aos 42' do 1ºT (Atlético de Madrid)

Marc Pubill, aos 42' do 1ºT (Atlético de Madrid) Pape Gueye, aos 44' do 1ºT (Villarreal)

Como foi o jogo

Aos 29 minutos, após penalidade máxima marcada a favor do Villarreal, Dani Parejo cobrou com categoria para abrir o placar. Apenas quatro minutos depois, Ayoze Pérez aproveitou a sobra de bola para ampliar: 2 a 0.

Atordoado, o Atlético de Madrid viu o prejuízo aumentar ainda mais aos 39 minutos, quando o atacante Georges Mikautadze balançou as redes para fazer o terceiro. Os visitantes esboçaram uma reação rápida com o lateral Marc Pubill, que diminuiu de cabeça aos 42 após cobrança de escanteio. No entanto, o balde de água fria veio antes mesmo do intervalo. Aos 44 minutos, Pape Gueye acertou um belo chute de fora da área para decretar o 4 a 1.

Logo aos 8 minutos da etapa final, Ayoze Pérez apareceu novamente na área e finalizou cruzado para marcar seu segundo gol no jogo e selar o placar em 5 a 1.