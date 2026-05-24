No adeus de Griezmann, Atlético de Madrid sofre goleada do Villarreal pelo Espanhol

Neste domingo, no fechamento da temporada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid foi goleado pelo Villarreal por 5 a 1, no Estadio de la Cerámica, no confronto direto que valia a terceira posição da tabela.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da Tabela
Com a vitória, o Villarreal encerra sua participação no Campeonato Espanhol de forma isolada na terceira colocação, chegando aos 72 pontos. Já o Atlético de Madrid, que se despediu do ídolo Antoine Griezmann, termina o campeonato na quarta posição, estacionado nos 69 pontos. Ambos os clubes fecham o G4 e estão garantidos na próxima edição da Liga dos Campeões.
Resumo do Jogo
VILLARREAL 5 X 1 ATLÉTICO DE MADRID
Competição: Campeonato Espanhol (38ª rodadafaça)
Local: Estadio de la Cerámica, em Villarreal (Espanha)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- Dani Parejo, aos 29' do 1ºT (Villarreal)
- Ayoze Pérez, aos 33' do 1ºT e 8' do 2ºT (Villarreal)
- Georges Mikautadze, aos 39' do 1ºT (Villarreal)
- Marc Pubill, aos 42' do 1ºT (Atlético de Madrid)
- Pape Gueye, aos 44' do 1ºT (Villarreal)
Como foi o jogo
Aos 29 minutos, após penalidade máxima marcada a favor do Villarreal, Dani Parejo cobrou com categoria para abrir o placar. Apenas quatro minutos depois, Ayoze Pérez aproveitou a sobra de bola para ampliar: 2 a 0.
Atordoado, o Atlético de Madrid viu o prejuízo aumentar ainda mais aos 39 minutos, quando o atacante Georges Mikautadze balançou as redes para fazer o terceiro. Os visitantes esboçaram uma reação rápida com o lateral Marc Pubill, que diminuiu de cabeça aos 42 após cobrança de escanteio. No entanto, o balde de água fria veio antes mesmo do intervalo. Aos 44 minutos, Pape Gueye acertou um belo chute de fora da área para decretar o 4 a 1.
Logo aos 8 minutos da etapa final, Ayoze Pérez apareceu novamente na área e finalizou cruzado para marcar seu segundo gol no jogo e selar o placar em 5 a 1.