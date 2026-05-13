Apostas

Vendido ao Shakhtar, Bruninho pede para não jogar mais pelo Athletico-PR

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 19:14

Bruninho não quer mais jogar pelo Athletico-PR. Nesta quarta-feira, o clube comunicou que o jovem de 17 anos, acertado com o Shakhtar Donetsky, pediu para não jogar mais até se transferir ao novo time, quando completar 18 anos, em agosto.


Não relacionado

Em virtude do pedido do atleta, Bruninho não vai viajar para Goiânia, onde o Furacão vai fazer o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra o Atlético-GO. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0.

Revelado pelo Athletico-PR, Bruninho está no clube desde 2021 e estreou pelo profissional em janeiro deste ano. Na temporada são 21 jogos, quatro gols e uma assistência. O atacante também já estreou pela Seleção Brasileira Sub-20.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Veja a nota do Athletico-PR:

"O Club Athletico Paranaense informa que o atleta Bruninho solicitou à comissão técnica e à diretoria de futebol para não participar das próximas partidas do CAP, em razão da sua transferência para o FC Shakhtar Donetsk.

Diante da manifestação do atleta e em alinhamento com a negociação, Bruninho já não viajou para Goiânia para a partida desta quinta-feira (14), contra o Atlético Goianiense".

Detalhes da partida

ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)

Conteúdo Patrocinado