Vendido ao Shakhtar, Bruninho pede para não jogar mais pelo Athletico-PR

Bruninho não quer mais jogar pelo Athletico-PR. Nesta quarta-feira, o clube comunicou que o jovem de 17 anos, acertado com o Shakhtar Donetsky, pediu para não jogar mais até se transferir ao novo time, quando completar 18 anos, em agosto.

O Club Athletico Paranaense informa que o atleta Bruninho solicitou à comissão técnica e à diretoria de futebol para não participar das próximas partidas do CAP, em razão da sua transferência para o FC Shakhtar Donetsk. Diante da manifestação do atleta e em alinhamento com a… pic.twitter.com/m2DSQm2iGh — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 13, 2026



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Em virtude do pedido do atleta, Bruninho não vai viajar para Goiânia, onde o Furacão vai fazer o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra o Atlético-GO. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0.

Revelado pelo Athletico-PR, Bruninho está no clube desde 2021 e estreou pelo profissional em janeiro deste ano. Na temporada são 21 jogos, quatro gols e uma assistência. O atacante também já estreou pela Seleção Brasileira Sub-20.

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Veja a nota do Athletico-PR:

"O Club Athletico Paranaense informa que o atleta Bruninho solicitou à comissão técnica e à diretoria de futebol para não participar das próximas partidas do CAP, em razão da sua transferência para o FC Shakhtar Donetsk.

Diante da manifestação do atleta e em alinhamento com a negociação, Bruninho já não viajou para Goiânia para a partida desta quinta-feira (14), contra o Atlético Goianiense".

Detalhes da partida

ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)