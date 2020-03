Torcedores do Colo-Colo fazem comentários racistas em rede social do Athletico

Colo-Colo, do Chile, e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, em Santiago, pela segunda rodada do grupo C da Libertadores.

Um dia antes da partida, a conta oficial do Twitter do Furacão foi invadida por comentários de cunho racista dos torcedores adversários. Rapidamente começou a repercutir nas redes sociais a revolta dos athleticanos.

Os rubro-negros cobram um posicionamento da Conmebol, afinal, não é a primeira vez que brasileiros sofrem com este preconceito. Há uma semana, o Santos até a Argentina enfrentar o Defensa y Justifica, também pelo torneio sul-americano, e santista passaram pela mesma situação.