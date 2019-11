Tiago Nunes comenta polêmicas de sua saída do Athletico-PR

Após ter seu desligamento confirmado pelo Athletico Paranaense, o técnico Tiago Nunes concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira. O agora ex-treinador do Furacão comentou sobre as polêmicas que envolveram sua saída do clube e tratou como natural a insatisfação dos torcedores.

Perguntado sobre a decisão de deixar o Athletico, Tiago afirmou: “Eu me senti completando um ciclo. Eu sou um competidor. Quero me provar, por isso busco novos desafios. Me senti muito à vontade em comunicar ao presidente que não permaneceria em 2020. Me coloquei à disposição para fazer o processo de transição, mas ele não aceitou”.

As movimentações políticas do Furacão também foram apontadas pelo treinador como motivos de sua despedida: “O Athletico passa por uma profunda mudança de gestão. Naturalmente eu concordo com algumas questões e discordo de outras. Pensando que talvez, em 2020, discordâncias poderiam se potencializar, eu pedi meu desligamento para 2020 para evitar que houvesse qualquer tipo de ônus ao clube”.

Mesmo protagonizando alguns dos títulos mais importantes da história do clube, Tiago Nunes tem sido muito criticado pelos torcedores. Sobre o assunto, o técnico comentou: Eu entendo as manifestações de insatisfação do torcedor. É natural. Se esse processo tivesse sido conduzido de forma mais leve pelo clube, nós poderíamos ter tido um fim de ciclo mais equilibrado”.

Tiago Nunes deixa o Athletico-PR após conquistar a Copa Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019. No total, o técnico comandou o Furacão em 104 oportunidades, totalizando 54 vitórias, 28 empates e 22 derrotas.

