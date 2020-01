Palmeiras tem reunião por Rony e Corinthians corre para apresentar proposta

Esta quarta-feira pode ser o “Dia D” para a definição do futuro de Rony. A Gazeta Esportiva apurou que um representante do Palmeiras vai se reunir com dirigentes do Athletico-PR para reforçar o desejo do clube alviverde em contratar o atacante e tentar fechar o negócio. A tendência é que o diretor de futebol Anderson Barros seja o enviado a Curitiba.

O Palmeiras já fez uma proposta oficial, que consiste em 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta, além de um salário que representaria aproximadamente o triplo do que Rony recebe atualmente e luvas de 500 mil dólares.

Ciente da investida palmeirense e do encontro agendado para esta quarta, o Corinthians corre contra o tempo para colocar uma nova proposta na mesa.

O intermediário Luis Augusto Carvalho, conhecido por Luisinho Piracicaba, novamente foi enviado à capital do Paraná para tratar com o Athletico, explicar o plano, enquanto o clube tenta acelerar e resolver as pendências burocráticas para a liberação do dinheiro junto ao Banco BMG, atual parceiro do Timão.

Se vencer esta etapa burocrática a tempo, antes de um eventual acordo entre Palmeiras, Athletico e Rony, o Corinthians deve se tornar o favorito a ficar com o atacante de 24 anos.

A princípio, a proposta corintiana ao Furacão e ao atleta seria muito semelhante ao que já foi ofertado pelo Palmeiras. Dessa vez, porém, o Corinthians está disposto a cobrir o valor das luvas prometidas pela diretoria do Verdão.

Aliás, o Corinthians foi o primeiro a manifestar desejo em adquirir o atleta, antes mesmo da virada do ano, a pedido do técnico Tiago Nunes. Essa situação foi o grande motivo para despertar em Mario Celso Petraglia, responsável pelas decisões no Athletico, a vontade em renovar o contrato de Rony o quanto antes.

Com a chegada forte e repentina do Palmeiras no negócio, a diretoria corintiana se convenceu a subir a proposta, mas luta para colocar tudo no papel.

PREFERÊNCIAS

Rony não descarta jogar em nenhuma das equipes paulistas, mas, tem preferência pelo Corinthians. Se as propostas se concretizarem realmente tão semelhantes e a decisão ficar exclusivamente para o jogador, é mais provável que o Timão vença esse Derby.

Nas relações entre dirigentes e empresários envolvidos, o Palmeiras leva vantagem por deter uma melhor harmonia de convivência.

VOZ PRINCIPAL

Alheio ao desejo do atleta, o Athletico é o maior responsável pela definição do futuro de Rony. Caso o rubro-negro paranaense receba, de fato, as duas propostas e seja convencido a executar a venda, aquele clube que mais agradar ou atender as ambições athleticanas é quem deve ficar com o jogador, já que Rony não irá se opor nem a Corinthians nem a Palmeiras.

PENDÊNCIA

Apesar do empenho dos interessados, nenhum avanço acontecerá sem que Petraglia convide o staff de Rony para negociar. As partes divergem sobre a repartição do valor a ser recebido em uma eventual venda e também sobre porcentagem que permaneceria com cada parte no caso de uma transferência.

Esse imbróglio e o fato de Rony recusar a proposta de renovação feita às pressas pelo Athletico levaram a uma queda de braço.

Petraglia afastou o jogador e o colocou para treinar com os aspirantes do clube. O staff de Rony, por outro lado, garante que o atleta seguirá cumprindo com as obrigações e permanecerá afastado o tempo que for necessário, mas não aceitará a condição de pagamento avaliada por Petraglia.

Rony e Athletico têm vínculo até julho de 2021.

POSTURAS DISTINTAS

Oficialmente, o Corinthians nega que tenha intenção em contratar Rony. O Palmeiras, por outro lado, admite a ambição nos bastidores.