Nikão faz apelo à igualdade: “Meu gol não vale menos porque sou negro”

Nesta quarta-feira, o Brasil se mobiliza a favor da Consciência Negra. Seguindo a tradição deste dia, criado com o intuito de refletir a respeito da inserção do negro na sociedade, atletas do Campeonato Brasileiro se manifestaram a respeito. Nikão, que já foi alvo de ofensas de cunho racial, publicou um texto em suas redes sociais e fez apelo à igualdade: “O meu gol não vale menos porque eu sou negro”.

O meia-atacante do Athletico-PR começou a postagem lembrando de um episódio que aconteceu em maio. Na ocasião, o Furacão bateu o River Plate por 1 a 0, em partida válida pela Recopa, e o jogador foi chamado de “macaco” pelos argentinos.

“Em maio deste ano, após ter sofrido ofensas, eu disse ‘você não precisa sentir na pele para repudiar’. Felizmente, hoje tenho visto muitas manifestações contra o racismo e isso me dá um alento que dias melhores virão, que meus filhos terão um mundo mais justo e menos discriminatório para se viver”, escreveu.

Após elogiar as manifestações, o camiseta 11 completou o raciocínio.

“O Alisson, goleiro da Seleção, é branco e nem por isso uma defesa dele vale por duas. Somos iguais por dentro e por fora! O que nos diferencia, na verdade, é a capacidade de enxergar isso”, finalizou.