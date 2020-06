Nice oficializa contratação de Robson Bambu

🤝 Accord de principe entre l’OGC Nice et l’@AthleticoPR dans le cadre du transfert de @robsonbambu14. Le communiqué : https://t.co/Zt0zxzhQ1L pic.twitter.com/GLkbyUSJyG — OGC Nice (@ogcnice) June 5, 2020

O Nice, da França, oficializou nesta sexta-feira a chegada do zagueiro Robson Bambu, vindo do Athletico-PR. O jogador assinou um contrato de cinco temporadas com o novo clube, segundo várias fontes próximas ao time, e o valor do negócio pode chegar a 8 milhões de euros (cerca de R$ 45,4 milhões).

Revelado pelo Santos, Bambu tem 22 anos e chegou ao Furacão em 2019, ano em que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense. Pelas redes sociais, o clube se despediu do atleta e agradeceu os serviços prestados.

De acordo com o Nice, o zagueiro já estava na França desde o início deste mês, e foi submetido a um rigoroso protocolo de saúde, devido à pandemia de covid-19. Ele passou com sucesso pelo exame médico antes da assinatura do contrato e já será integrado ao elenco, que volta a treinar no dia 15 de junho.

