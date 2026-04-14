Mendoza celebra fase no Athletico-PR e projeta confronto com o Palmeiras

Autor de um dos gols da vitória do Athletico-PR sobre a Chapecoense por 2 a 0, na Arena da Baixada, Mendoza voltou a ter papel decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time aos 19 pontos, na sexta colocação, e reforçou o bom momento da equipe na competição.

Titular em todas as 11 partidas disputadas pelo Athletico-PR no torneio, o atacante colombiano divide o protagonismo ofensivo com Viveros. A dupla soma 10 dos 17 gols do Furacão no Brasileirão até aqui. Além dos números no ataque, Mendoza também se destaca pelo desempenho defensivo, com média superior a quatro bolas recuperadas por jogo.

O gol do atacante saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Após rebote da defesa da Chapecoense, Mendoza finalizou de primeira e balançou a rede do goleiro Rafael Santos. Após a partida, o jogador valorizou o resultado construído em casa e destacou a postura coletiva da equipe.



"Muito feliz em poder marcar mais um gol, em um jogo que não estava fácil para nós, mas ainda mais satisfeito com o empenho e o esforço do nosso time. Foi uma grande vitória, dentro da nossa casa, onde nós mostramos a nossa força. Temos que continuar trabalhando, focados, para evoluirmos ainda mais e, assim, conquistar os nossos objetivos dentro da competição", disse Mendoza.

O atacante também projetou o próximo compromisso do Athletico no Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, fora de casa.

"Sabemos da dificuldade que iremos enfrentar diante do Palmeiras. É uma grande equipe, com ótimos jogadores, não são os líderes por acaso. Teremos essa semana cheia de treinos pra preparar o jogo e fazer uma grande partida na casa deles. Já mostramos que podemos disputar com qualquer um e vamos fazer o que for preciso pra sair de lá com um resultado positivo", disse.

Com o resultado diante da Chapecoense, o Athletico chegou a quatro jogos de invencibilidade na Arena da Baixada. Antes, a equipe havia vencido Cruzeiro, Coritiba e Botafogo, também pelo Brasileirão.

O próximo desafio do Furacão será no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o time volta a campo para enfrentar o Atlético-GO, em casa, pela Copa do Brasil.

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