Furacão lamenta mais um resultado negativo fora de casa

Em jogo com alternativas, arquibancadas cheias, viradas, pênalti marcado pelo VAR e gol marcado nos acréscimos no Maracanã, o Athletico Paranaense perdeu para o Flamengo por 3 a 2, resultado pode deixar o Furacão na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro ao final da rodada. O atacante Marcelo Cirino marcou duas vezes, desencantando na temporada, mas lamentou que o mesmo não aconteceu com o time, que segue sem vencer fora de casa.

“Venho trabalhando junto com os companheiros, procurando fazer o melhor sempre, e a coisa não vinha acontecendo, como não aconteceu hoje. O importante é a vitória e não o Marcelo fazendo gol”, disse o jogador, que não conseguiu explicar a virada sofrida nos últimos minutos. “Temos que ver os lances, vamos ver durante a semana o que aconteceu no gol de empate e da virada para ver onde foi que erramos”, acrescentou.

O volante Wellington acredita que o time deu seu melhor em campo, mas agora terá que superar mais uma decepção para seguir na busca por seus objetivos. “Foi um jogo bom, mais uma vez. Dói pra caramba. A gente se esforçou o tempo todo. Jogamos com posse de bola, com chance de gol, com personalidade, e o resultado não veio. Agora é levantar a cabeça porque tem uma decisão para a Recopa. Fizemos tudo, mas não demos a vitória ao torcedor”, avaliou.

O Athletico vira a chave e começa a se preparar para a segunda partida da Recopa Sul-americana, quinta-feira, diante do River Plate, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Um empate basta para os brasileiros levantarem um título inédito para o clube. Para a partida, o técnico Tiago Nunes contará com os titulares descansados, já que poupou boa parte do time para encarar o Flamengo.