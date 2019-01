Furacão confirma Marco Rubén como novo reforço

O Athletico Paranaense confirmou a contratação de Marco Rubén como novo reforço para o time principal. Aos 32 anos, o jogador revelado pelo Rosário Central, da Argentina, tem passagens por River Plate. Fora do país, vestiu as camisas do Recreativo e Villarreal, da Espanha, Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Évian, da França, e Tigres, do México, e chega a Furacão para uma nova fase na carreira.

“Muito feliz de começar uma nova etapa e muito impressionado por tudo que vi aqui. Ansioso, esperando começar os treinamentos, para que eu possa me adaptar o mais rápido possível”, disse o argentino, que pegou algumas dicas de Lucho González . “Foi uma conversa boa. Eu falei com ele pela primeira vez há seis meses e ele já tinha me dito como era a equipe. Falou que é um clube sempre em crescimento, que estava tendo cada vez mais ambição. Falou bem da cidade, que é muito agradável e segura. Isso foi importante para que eu tomasse essa decisão de vir”, emendou.

Assim como o clube e a torcida, o reforço está de olho nas principais competições da temporada, a Libertadores da América e a Recopa, quando encontrará velhos conhecidos como River e Boca. “É sempre especial enfrentar estas equipes, principalmente o River, porque será já uma final. Tenho essa partida na cabeça e temos que preparar da melhor maneira. É uma final e esperamos ganhar”, projetou.

Animado com a viagem, Marco não se assustou com os 1700 quilômetros que precisou encarar com a família em sua caminhonete para a mudança. “Quando vi a distância, não me pareceu muito grande. Tinha que fazer uma mudança, trazer muitas coisas. Achei oportuno vir com a minha caminhonete com as coisas da família. Tinha tempo e assim minha esposa viaja mais tranquila com meus filhos. Foi uma viagem tranquila. Muitas horas, mas agradável”, concluiu.