Cittadini elogia Dorival e aposta em sucesso de Aguilar no Athletico

Léo Cittadini superou a saída conturbada e a falta de sequência de jogos no Santos para se tornar um dos destaques do Athletico-PR.

Em alta na temporada de sucesso sob o comando de Tiago Nunes em 2019, Cittadini prevê a continuidade do sucesso com Dorival Júnior, velho conhecido do seu trabalho.

“Dorival é um grande profissional, um cara vitorioso que eu tive a oportunidade de trabalhar por um período no Santos e que me ajudou muito a crescer como profissional naquela época. Trabalhar com ele novamente está sendo muito bom, pois já me conhece e tem me ajudado a evoluir dia a dia”, disse Léo Cittadini, à Gazeta Esportiva.

Cittadini ainda comentou sobre a última contratação do Furacão: o zagueiro Felipe Aguilar, também ex-Santos.

“Um grande jogador que fez um ótimo trabalho no Santos e tenho certeza que vai nos ajudar muito nessa temporada”, avaliou o meia de 26 anos.

Cotado no Atlético-MG, Léo Cittadini disse que nada passou de “especulações” e “sondagens” até agora e foca em manter a forma física durante a quarentena em meio ao novo coronavírus.

“Temos vivido dias difíceis por conta dessa pandemia. Estou seguindo todas as recomendações e orando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Treino diariamente para manter a forma e também faço algumas outras atividades como leitura, videogame, filmes e séries que me ajudam a passar o tempo nesse momento difícil”, concluiu.

