Bruno Guimarães opta pelo Lyon e encaminha saída do Athletico-PR

Disputado pelo mercado europeu, o meia Bruno Guimarães deixará o Athletico-PR rumo ao Lyon, da França. Aos 22 anos, o jogador deve passar por exames médicos em breve para assinar contrato com a equipe francesa.

O acerto da negociação foi confirmado pelo empresário do jogador, Alexis Malavolta.

Como informado pelo site Globoesporte e confirmado pela Gazeta Esportiva, Bruno também tinha proposta do Atlético de Madrid, da Espanha, e cabia ao jogador escolher seu destino. Os valores da transferência ainda não foram informados.

O jovem de 22 anos já vinha chamando a atenção do mercado europeu há algum tempo. Destaque no clube paranaense, Bruno chegou à Seleção Brasileira Olímpica, comandado por André Jardine, e que disputa o Pré-Olímpico na Colômbia.

Com a camisa do Furacão, o meia disputou 106 jogos, com dez gols marcados. Bruno Guimarães foi peça crucial nos títulos do Campeonato Paraense 2018, Copa Sul-Americana 2018, Copa Suruga 2019 e Copa do Brasil 2019.