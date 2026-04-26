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Athletico-PR bate Vitória com gols no fim e assume o quinto lugar do Brasileiro

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Foto: Reprodução / CAP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 26/04/2026 às 20:41

Neste domingo, o Athletico-PR venceu o vitória por 3 a 1, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

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Situação da tabela

Com o resultado, o Furacão chega ao seu quinto triunfo seguido em casa no Brasileirão, vai a 22 pontos e assume a quinta colocação do Brasileirão, na zona de classificação para a Pré-Libertadores. Já o Vitória fica com 15 e é o 13°.

📋 Resumo do jogo 

🔴⚫ATHLETICO-PR 3 X 1 VITÓRIA🔴⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Luiz Gustavo, Benavídez e Arthur Dias (Athletico-PR); Edenílson e Emmanuel Martínez (Vitória)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

  • ⚽ Renê, aos 21' do 1ºT (Vitória)
  • ⚽ Kevin Viveros, aos 34' do 1ºT (Athletico-PR)
  • ⚽ Kevin Viveros, aos 47' do 2ºT (Athletico-PR)
  • ⚽ Luiz Gustavo, aos 53' do 2ºT (Athletico-PR)

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

🔴⚫Athletico-PR⚫🔴

Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias, Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla (Zapelli), João Cruz (Dudu); Mendoza, Viveros e Bruninho (Chiqueti)
Técnico: Odair Hellmann

🔴⚫Vitória⚫🔴

Lucas Arcanjo; Edenílson (Ronald), Cacá, Luan Cândido, Ramon; Caíque, Zé Vitor, Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Renê (Fabri) e Erick (Marinho)
Técnico: Jair Ventura

Como foi o jogo 

Aos 21 minutos de jogo, Lucas Arcanjo acertou um lançamento longo para Renê que, no campo de ataque, ajeitou para Matheuzinho e recebeu de volta, na área, para chutar no alto e abrir o placar a favor do Vitória. O Athletico-PR teve um pênalti marcado ao seu favor aos 31, quando Cacá derrubou Kevin Viveros na área. O próprio Viveros foi para a batida e empatou o jogo aos 34.

Na reta final do segundo tempo, aos 47, em jogada que teve bola na trave e defesa de Lucas Arcanjo, a bola sobrou na área e Viveros apareceu para marcar e colocar os donos da casa à frente. Aos 53, Luiz Gustavo fez o terceiro gol do Athletico e fechou o placar.

Próximos jogos

🔴⚫Athletico-PR⚫🔴

⚔️ Jogo: Athletico-PR x Grêmio
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

🔴⚫Vitória⚫🔴

⚔️ Jogo: Confiança x Vitória
🏆 Competição: Copa do Nordeste - Rodada 5
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Lourival Baptista, Aracaju (SE)

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