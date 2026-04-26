Athletico-PR bate Vitória com gols no fim e assume o quinto lugar do Brasileiro

Neste domingo, o Athletico-PR venceu o vitória por 3 a 1, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Furacão chega ao seu quinto triunfo seguido em casa no Brasileirão, vai a 22 pontos e assume a quinta colocação do Brasileirão, na zona de classificação para a Pré-Libertadores. Já o Vitória fica com 15 e é o 13°.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ ATHLETICO-PR 3 X 1 VITÓRIA 🔴⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Luiz Gustavo, Benavídez e Arthur Dias (Athletico-PR); Edenílson e Emmanuel Martínez (Vitória)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Renê, aos 21' do 1ºT (Vitória)

⚽ Kevin Viveros, aos 34' do 1ºT (Athletico-PR)

⚽ Kevin Viveros, aos 47' do 2ºT (Athletico-PR)

⚽ Luiz Gustavo, aos 53' do 2ºT (Athletico-PR)

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

🔴⚫ Athletico-PR ⚫🔴

Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias, Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla (Zapelli), João Cruz (Dudu); Mendoza, Viveros e Bruninho (Chiqueti)

Técnico: Odair Hellmann

🔴⚫ Vitória ⚫🔴

Lucas Arcanjo; Edenílson (Ronald), Cacá, Luan Cândido, Ramon; Caíque, Zé Vitor, Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Renê (Fabri) e Erick (Marinho)

Técnico: Jair Ventura

Como foi o jogo

Aos 21 minutos de jogo, Lucas Arcanjo acertou um lançamento longo para Renê que, no campo de ataque, ajeitou para Matheuzinho e recebeu de volta, na área, para chutar no alto e abrir o placar a favor do Vitória. O Athletico-PR teve um pênalti marcado ao seu favor aos 31, quando Cacá derrubou Kevin Viveros na área. O próprio Viveros foi para a batida e empatou o jogo aos 34.

Na reta final do segundo tempo, aos 47, em jogada que teve bola na trave e defesa de Lucas Arcanjo, a bola sobrou na área e Viveros apareceu para marcar e colocar os donos da casa à frente. Aos 53, Luiz Gustavo fez o terceiro gol do Athletico e fechou o placar.

Próximos jogos

🔴⚫ Athletico-PR ⚫🔴

⚔️ Jogo: Athletico-PR x Grêmio

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

🔴⚫ Vitória ⚫🔴

⚔️ Jogo: Confiança x Vitória

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Rodada 5

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Lourival Baptista, Aracaju (SE)