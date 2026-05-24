Athletico-PR vence o Remo fora de casa e tira o São Paulo do G4 do Brasileiro

Neste domingo, o Athletico-PR ganhou do Remo por 2 a 1 no Estádio do Mangueirão, no Pará. Jajá marcou o gol do Leão, enquanto Viveros fez dois para decretar a vitória do time visitante.

Situação na tabela

Com a derrota, o Remo continua na penúltima colocação do campeonato, somando apenas 15 pontos. Já o Athletico ultrapassou o São Paulo e chegou à quarta posição da tabela, com 27 pontos, três atrás do terceiro colocado Fluminense.

📋 Resumo do jogo

🔵REMO 1 x 2 ATHLETICO-PR 🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 17ª rodada

🏟️ Local: Mangueirão, em Belém (PA)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Bruno Zapelli, Leozinho, Riquelme e Felipinho (Athletico-PR); Marcelinho (Remo).

🟥 Cartões vermelhos: Jajá (Remo)

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols

⚽ Jajá, aos 14' do 1ºT (Remo)

⚽ Kevin Viveros, aos 45' do 1ºT (Athletico-PR)

⚽ Kevin Viveros, aos 8' do 2ºT (Athletico-PR)

🔵Remo

Marcelo Rangel; Mayk, Tchamba, Marllon e Marcelinho; Patrick e Zé Welison; Jajá, Vitor Bueno e Yago Pikachu; Alef Manga

Técnico: Léo Condé

🔴Athletico-PR

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Benavídez; Claudinho, Felipinho, Jadson e Gilberto Junior; Bruno Zapelli e Mendoza; Kevin Viveros.

Técnico: Odair Hellmann

Como foi o jogo

Aos 14 minutos, em jogada pela direita, Marcelinho fez cruzamento na área e Jajá chegou batendo de primeira para abrir o placar para o time da casa. No final do primeiro tempo, o Athletico chegou ao empate com Kevin Viveros. Claudinho cruzou na área para o atacante, que se recuperou de um desequilíbrio, driblou o zagueiro Tchamba e marcou.

No segundo tempo, aos oito minutos, Viveros fez o segundo para a virada do Athletico. Jadson achou passe entre os dois zagueiros e o atacante colombiano bateu no canto direito de Marcelo Rangel para marcar o gol. Aos 34, Marcelinho foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Remo. Porém, após revisão do VAR, a decisão foi anulada.

Próximo jogo

🔵Remo

Jogo: Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data: 31 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Baenão, em Belém (PA)

🔴Athletico-PR

Jogo: Athletico x Mirassol

Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data: 30 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

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