Athletico-PR vence o Remo fora de casa e tira o São Paulo do G4 do Brasileiro

Neste domingo, o Athletico-PR ganhou do Remo por 2 a 1 no Estádio do Mangueirão, no Pará. Jajá marcou o gol do Leão, enquanto Viveros fez dois para decretar a vitória do time visitante.
Situação na tabela
Com a derrota, o Remo continua na penúltima colocação do campeonato, somando apenas 15 pontos. Já o Athletico ultrapassou o São Paulo e chegou à quarta posição da tabela, com 27 pontos, três atrás do terceiro colocado Fluminense.
📋 Resumo do jogo
🔵REMO 1 x 2 ATHLETICO-PR 🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 17ª rodada
🏟️ Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Bruno Zapelli, Leozinho, Riquelme e Felipinho (Athletico-PR); Marcelinho (Remo).
🟥 Cartões vermelhos: Jajá (Remo)
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Gols
- ⚽ Jajá, aos 14' do 1ºT (Remo)
- ⚽ Kevin Viveros, aos 45' do 1ºT (Athletico-PR)
- ⚽ Kevin Viveros, aos 8' do 2ºT (Athletico-PR)
🔵Remo
Marcelo Rangel; Mayk, Tchamba, Marllon e Marcelinho; Patrick e Zé Welison; Jajá, Vitor Bueno e Yago Pikachu; Alef Manga
Técnico: Léo Condé
🔴Athletico-PR
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Benavídez; Claudinho, Felipinho, Jadson e Gilberto Junior; Bruno Zapelli e Mendoza; Kevin Viveros.
Técnico: Odair Hellmann
Como foi o jogo
Aos 14 minutos, em jogada pela direita, Marcelinho fez cruzamento na área e Jajá chegou batendo de primeira para abrir o placar para o time da casa. No final do primeiro tempo, o Athletico chegou ao empate com Kevin Viveros. Claudinho cruzou na área para o atacante, que se recuperou de um desequilíbrio, driblou o zagueiro Tchamba e marcou.
No segundo tempo, aos oito minutos, Viveros fez o segundo para a virada do Athletico. Jadson achou passe entre os dois zagueiros e o atacante colombiano bateu no canto direito de Marcelo Rangel para marcar o gol. Aos 34, Marcelinho foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Remo. Porém, após revisão do VAR, a decisão foi anulada.
Próximo jogo
🔵Remo
Jogo: Remo x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data: 31 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Baenão, em Belém (PA)
🔴Athletico-PR
Jogo: Athletico x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data: 30 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
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