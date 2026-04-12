Athletico-PR supera a Chapecoense e volta a vencer pelo Brasileirão

Neste domingo, o Athletico-PR superou a Chapecoense por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time rubro-negro voltou a vencer após duas derrotas seguidas pelo torneio.
Situação do confronto
Com a vitória, o Athletico-PR alcançou a quinta posição, somando 19 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. Já a Chapecoense seguiu com oito pontos, na 18ª colocação.
📋 Resumo do jogo
ATHLETICO-PR 2 x 0 CHAPECOENSE
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
🏟️ Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 11h (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Steven Mendoza, aos 12' do 2ºT (Athletico-PR)
- ⚽ Kevin Viveros, aos 36' do 2ºT (Athletico-PR)
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Como foi o jogo
Aos 12 minutos da etapa complementar, o colombiano Steven Mendoza colocou o Athletico-PR em vantagem ao aproveitar um rebote do goleiro Rafael Santos.
A equipe visitante sentiu o gol e e sofreu o segundo aos 36 minutos. Kevin Viveros recebeu belo passe de João Cruz e ampliou a vantagem do Athletico-PR.
Próximos jogos
Athletico-PR
- Palmeiras x Athletico-PR (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 19 de abril (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque
Chapecoense
- Chapecoense x Botafogo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 18 de abril (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá