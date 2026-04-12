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Athletico-PR supera a Chapecoense e volta a vencer pelo Brasileirão

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Foto: Divulgação/@athleticoparanaense
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/04/2026 às 13:44

Neste domingo, o Athletico-PR superou a Chapecoense por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time rubro-negro voltou a vencer após duas derrotas seguidas pelo torneio.

Situação do confronto

Com a vitória, o Athletico-PR alcançou a quinta posição, somando 19 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. Já a Chapecoense seguiu com oito pontos, na 18ª colocação.

📋 Resumo do jogo

 ATHLETICO-PR 2 x 0 CHAPECOENSE

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
🏟️ Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 11h (de Brasília)

Gols:

Como foi o jogo

Aos 12 minutos da etapa complementar, o colombiano Steven Mendoza colocou o Athletico-PR em vantagem ao aproveitar um rebote do goleiro Rafael Santos.

A equipe visitante sentiu o gol e e sofreu o segundo aos 36 minutos. Kevin Viveros recebeu belo passe de João Cruz e ampliou a vantagem do Athletico-PR.

Próximos jogos

Athletico-PR

  • Palmeiras x Athletico-PR (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)
    Data e horário: 19 de abril (domingo), às 18h30 (de Brasília)
    Local: Allianz Parque

Chapecoense

  • Chapecoense x Botafogo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)
    Data e horário: 18 de abril (sábado), às 18h30 (de Brasília)
    Local: Arena Condá

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