Athletico-PR supera a Chapecoense e volta a vencer pelo Brasileirão

Neste domingo, o Athletico-PR superou a Chapecoense por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time rubro-negro voltou a vencer após duas derrotas seguidas pelo torneio.

Situação do confronto

Com a vitória, o Athletico-PR alcançou a quinta posição, somando 19 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. Já a Chapecoense seguiu com oito pontos, na 18ª colocação.

📋 Resumo do jogo

ATHLETICO-PR 2 x 0 CHAPECOENSE

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

🏟️ Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 11h (de Brasília)

Gols:

⚽ Steven Mendoza, aos 12' do 2ºT (Athletico-PR)

⚽ Kevin Viveros, aos 36' do 2ºT (Athletico-PR)

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Como foi o jogo

Aos 12 minutos da etapa complementar, o colombiano Steven Mendoza colocou o Athletico-PR em vantagem ao aproveitar um rebote do goleiro Rafael Santos.

A equipe visitante sentiu o gol e e sofreu o segundo aos 36 minutos. Kevin Viveros recebeu belo passe de João Cruz e ampliou a vantagem do Athletico-PR.

Próximos jogos

Athletico-PR

Palmeiras x Athletico-PR (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 19 de abril (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque

Chapecoense