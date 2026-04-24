Athletico-PR renova com Esquivel; veja detalhes

O lateral esquerdo Lucas Esquivel renovou seu contrato com o Athletico-PR, ampliando o vínculo com o Furacão até junho de 2029. O contrato anterior era válido até o meio de 2028.

Desde sua chegada, em maio de 2023, Esquivel já disputou 115 partidas com a camisa do Athletico-PR. Neste período, o argentino marcou quatro gols e distribuiu 18 assistências.

Revelado pelo Union Santa Fé em 2021, Esquivel chamou a atenção do Athletico-PR, que o contratou em 2023, por cerca de R$ 9,8 milhões. Desde então, o lateral tomou conta da posição e ficou no Furacão mesmo depois do rebaixamento, em 2024.

Contrato renovado! ✔️🔴⚫️ O lateral Lucas Esquivel renova com o Athletico até o final de junho de 2029. 👊 No Furacão desde 2023, Esquivel soma 115 partidas com a camisa rubro-negra. ➡️ https://t.co/gZrW7RK1nI 📷 Duda Matoso/athletico.com.br pic.twitter.com/gUoaNIT9Ey — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 24, 2026

Fase do Furacão

O Athletico-PR vive boa fase na atual temporada. No Campeonato Brasileiro, a equipe soma seis vitórias, um empate e cinco derrotas nas 11 primeiras rodadas. Assim, o Furacão está em sexto lugar, com 19 pontos - apenas uma unidade atrás do São Paulo, quarto colocado.

Na última partida, o Athletico-PR recebeu o Atlético-GO pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil e empatou sem gols.

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