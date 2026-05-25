Athletico-PR inicia preparação para pegar o Mirassol pelo Brasileiro

A preparação do Athletico-PR para a partida diante do Mirassol começou já na manhã desta segunda-feira. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.
Ainda em Belém (PA), onde o Furacão bateu o Remo de virada por 2 a 1 no domingo, os titulares participaram apenas de exercícios regenerativos. Já os demais jogadores do elenco rubro-negro realizaram treinos na academia.
A delegação deve retornar para Curitiba ainda na noite desta segunda-feira e, em seguida, receber um dia de folga. Na quarta-feira, o elenco retoma a programação normal no CT do Caju, onde segue o cronograma de treinos até sexta-feira.
O Athletico-PR é o atual quarto colocado desta edição de Campeonato Brasileiro, com 27 pontos.
🌪️🔴⚫️ FOCO NO PRÓXIMO DESAFIO!
Ainda em Belém, começamos a preparação para enfrentar o Mirassol, no sábado.
📷 Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br pic.twitter.com/U7TY8sHbtB
— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 25, 2026
Próximo jogo do Athletico-PR
Jogo: Athletico x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data: 30 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
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