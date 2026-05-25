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Athletico-PR inicia preparação para pegar o Mirassol pelo Brasileiro

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Foto: Luis Miguel Ferreira / athletico.com.br
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/05/2026 às 16:58

A preparação do Athletico-PR para a partida diante do Mirassol começou já na manhã desta segunda-feira. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.

Ainda em Belém (PA), onde o Furacão bateu o Remo de virada por 2 a 1 no domingo, os titulares participaram apenas de exercícios regenerativos. Já os demais jogadores do elenco rubro-negro realizaram treinos na academia.

A delegação deve retornar para Curitiba ainda na noite desta segunda-feira e, em seguida, receber um dia de folga. Na quarta-feira, o elenco retoma a programação normal no CT do Caju, onde segue o cronograma de treinos até sexta-feira.

O Athletico-PR é o atual quarto colocado desta edição de Campeonato Brasileiro, com 27 pontos.

Próximo jogo do Athletico-PR

Jogo: Athletico x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data: 30 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

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