Athletico-PR consegue redução de pena e ganha reforço para pegar o Flamengo

O Athletico-PR divulgou nesta sexta-feira que Lucas Esquivel está liberado para enfrentar o Flamengo, no domingo. O argentino de 24 anos foi expulso na partida contra o Grêmio e teria de cumprir dois jogos de suspensão. Contudo, o Furacão entrou com recurso sobre a suspensão e diminuiu a pena para apenas um compromisso.
Com o julgamento do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de forma unânime, a pena de Esquivel foi cumprida contra o Vasco, na última rodada.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Situação do Athletico no Brasileiro
O Athletico é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O Furacão perdeu a última rodada contra o Vasco por 1 a 0.
Próximo jogo do Athletico-PR
- Jogo: Athletico-PR x Flamengo
- Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
- Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
✔️ Lucas Esquivel está liberado para enfrentar o Flamengo
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou, nesta sexta, o recurso do Athletico sobre a suspensão do lateral-esquerdo Esquivel, expulso na partida diante do Grêmio.
Por unanimidade, a pena do jogador… pic.twitter.com/EycFb0IFFV
— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 15, 2026