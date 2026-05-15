Athletico-PR consegue redução de pena e ganha reforço para pegar o Flamengo

O Athletico-PR divulgou nesta sexta-feira que Lucas Esquivel está liberado para enfrentar o Flamengo, no domingo. O argentino de 24 anos foi expulso na partida contra o Grêmio e teria de cumprir dois jogos de suspensão. Contudo, o Furacão entrou com recurso sobre a suspensão e diminuiu a pena para apenas um compromisso.

Com o julgamento do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de forma unânime, a pena de Esquivel foi cumprida contra o Vasco, na última rodada.

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Situação do Athletico no Brasileiro

O Athletico é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O Furacão perdeu a última rodada contra o Vasco por 1 a 0.

Próximo jogo do Athletico-PR

Jogo: Athletico-PR x Flamengo

Athletico-PR x Flamengo Competição : Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada Data e horário : 17 de maio de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

: 17 de maio de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília) Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)