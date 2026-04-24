Athletico-PR e Atlético-GO ficam no empate no jogo de ida da Copa do Brasil

O Athletico-PR bem que pressionou, mas não saiu do empate sem gols contra o Atlético-GO na noite desta quinta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Situação do confronto

Com este resultado, as equipes adiam a resolução do confronto para o duelo de volta. A bola rola para Athletico e Atlético-GO no próximo dia 13 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Tudo em aberto! A vaga será decidida em Goiânia, no dia 14/05. pic.twitter.com/sO9WNIIWEz — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 24, 2026

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ ATHLETICO 0 x 0 ATLÉTICO-GO🔴⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)

🏟️ Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📅 Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Benavídez, Luiz Gustavo e Portilla (Athletico-PR) / Tito, Guilherme Lopes, Assis e Gustavo Coutinho (Atlético-GO)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Escalações

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez (Luiz Gustavo), Terán, Arthur Dias e Gilberto; Portilla (Bruninho), João Cruz (Leozinho), Zapelli (Isaac) e Esquivel; Dudu (Felipe Chiqueti) e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Léo Jacó), Cristiano e Marony (Jader); Léo Tocantins (Assis), Gustavo Coutinho (Natã) e Geovany Soares (Bruno José).

Técnico: Eduardo Souza

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou morno na Arena da Baixada. O Athletico tomou as rédeas do confronto e partiu para cima do Atlético-GO, mas esbarrou na fraca inspiração ofensiva. A melhor oportunidade do Furacão veio dos pés de Viveros, que finalizou com força da entrada da área e parou no goleiro Paulo Vítor.

Vítor.

No retorno para a segunda etapa, o panorama se manteve o mesmo. O Athletico buscava o gol a todo o instante e sufocava os rivais goianos. Aos 14 minutos, Esquivel cruzou para João Cruz, que finalizou colocado para Paulo Vítor fazer outra grande intervenção e manter o placar zerado.

Já nos acréscimos, ainda deu tempo de Terán dominar a sobra de bola na área e carimbar a trave. Apesar da pressão dos donos da casa, o Atlético-GO se manteve irredutível no seu setor defensivo e adiou a decisão do confronto para Goiânia.

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Próximos jogos

Athletico

Jogo: Athletico x Vitória

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Atlético-GO

Jogo: Atlético-GO x Avaí

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)