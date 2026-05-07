Athletico-PR continua preparação para duelo contra o Vasco pelo Brasileiro

Quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR deu sequência, nesta quinta-feira, aos preparativos para o duelo contra o Vasco, que acontece no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário.

Terceiro treino ⚽️🔴⚫️

Chegamos na metade da preparação para o jogo contra o Vasco! ➡️ https://t.co/ZsgxZlR737 📸 Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br pic.twitter.com/4UPl2NwxIM — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 7, 2026

Como foi o treino?

O elenco iniciou as atividades com trabalhos de alongamento e fisioterapia. Depois de uma parte técnica, onde Odair mostrou vídeos ao time, o grupo foi ai gramado e treinou movimentações defensivas para o confronto. Agora, o Furacão fará mais dois treinos antes do duelo: nesta sexta-feira e no sábado.

Desfalques

Para o duelo, a equipe não poderá contar com Kevin Viveros, atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, que cumpre suspensão. Além dele, Lucas Esquivel, Benavídez e o técnico Odair Hellmann também estão suspensos.

Próximos jogos do Athletico Paranaense

Jogo: Vasco da Gama x Athletico Paranaense

Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data: 10 de maio, domingo, às 20h30

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

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