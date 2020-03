Athletico-PR anuncia contratação de Felipe Aguilar, ex-Santos

O Athletico-PR anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Felipe Aguilar, que estava no Santos. O colombiano assinou contrato de quatro temporadas.

Para contar com o defensor, o clube paranaense desembolsou R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Desde o início de 2019 no Brasil, Aguilar foi titular do Peixe no primeiro semestre do ano passado, mas acabou caindo de produção e figurando no banco de reservas.

No total, foram 39 jogos com a camisa do Santos, sendo 17 pelo Campeonato Brasileiro, com um gol marcado.

“Soube do interesse do clube e todo mundo me falou maravilhas daqui. Eu também já conhecia o Athletico pela sua história e pelo o que ganhou nos últimos anos. Vendo de perto, é incrível tudo o que o clube tem. Então, aceitei a proposta porque tenho a motivação de continuar crescendo”, contou Aguilar ao site oficial do clube.

“A Libertadores é uma competição especial, enfrentando os times mais fortes da América do Sul. É sempre um grande desafio para qualquer equipe. Fui campeão pelo Atlético Nacional em 2016 e é uma sensação incrível. Esperamos viver isso também aqui”, seguiu.

O Athletico-PR está na disputa do grupo C da Libertadores, mas por conta da pandemia do coronavírus, o torneio sul-americano está paralisado até segunda ordem.