Athletico-PR ameaça acionar time argentino na FIFA por dívida por lateral

O Independiente recebeu uma notificação do Athletico-PR cobrando o pagamento de uma parcela da venda do lateral direito Léo Godoy. Caso o valor não seja pago, o Furacão irá acionar o clube argentino na FIFA. A informação do jornal Olé, da Argentina.

O time brasileiro pede o pagamento da segunda de quatro parcelas de 300 mil dólares, que venceu em fevereiro. Contratado na metade de 2025 por 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões), Godoy atualmente é reserva do Independiente e soma 23 partidas pela equipe.

No Brasil, o argentino disputou 43 partidas pelo Athletico, foi emprestado ao Santos após o rebaixamento de 2024 e jogou apenas 18 vezes pelo Peixe.

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O Athletico não é o único time que o Independiente está devendo. O Olímpia, do Paraguai, acionou os Rojos na FIFA exigindo o pagamento de 1 milhão de dólares referente a transferência do lateral-esquerdo Facundo Zabala. O time argentino já respondeu e não deve sofrer transfer ban.