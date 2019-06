Athletico lamenta penalidade cometida em ‘lance bobo’

O Athletico Paranaense segue sem vencer como visitante na temporada e desta vez caiu diante do Palmeiras, por 1 a 0, na Arena Palmeiras, resultado que atrapalhou os planos do time de subir na classificação do Campeonato Brasileiro. O atacante Nikão não escondeu a decepção com o lance que deu origem ao gol paulista, que nasceu em uma penalidade cometida pelo lateral Márcio Azevedo.

“Difícil falar do jogo, acho que fizemos um jogo muito bom, diante da equipe líder da competição. Eles só têm uma jogada, bola para o alto, disputa, marcação individual, e um lance bobo, que gente sempre treina…”, lamentou o jogador, que não poupou críticas pelo lance. “Pela maturidade que a gente adquiriu em competições importantes, tem coisas que a gente não pode errar, ainda mais contra equipe grande com o Palmeiras”, emendou.

Para o Santos, o Furacão conseguiu suportar bem o adversário e a penalidade surgiu em um lance isolado da partida. “Nossa equipe conseguiu jogar aqui dentro, tivemos um primeiro tempo muito bom, tocando a bola. No segundo tempo estivemos um pouco abaixo. O pênalti ali foi um lance isolado. E fomos penalizados. Uma semana de trabalho para vir aqui e conseguir os três pontos, mas não conseguimos”, avaliou.

De olho no próximo desafio, o atacante Rony acredita que a primeira vitória fora vai acontecer naturalmente, mas os detalhes estão fazendo a diferença. “O Palmeiras marca forte, chegamos pouco na frente e não concluímos as jogadas. É o detalhe. A gente estava marcando forte, concentrados para não tomarmos gol, mas fizemos um pênalti ali. Agora é levantar a cabeça, semana que vem tem mais um jogo importante, e esperamos sair com a vitória diante do Goiás”, concluiu.