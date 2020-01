Athletico emite nota rebatendo cobrança de mais de R$ 1 milhão de Tiago Nunes

A saída de Tiago Nunes do Athletico Paranaense segue rendendo muita polêmica. Nesta terça-feira, o Furacão emitiu uma nota de esclarecimento sobre a ação judicial do ex-treinador rubro-negro, que cobra mais de R$ 1 milhão em premiações e valores de direitos, negando qualquer pendência.

O Athletico, em virtude das notícias veiculadas na mídia a respeito da reclamatória trabalhista promovida pelo ex-treinador Tiago Nunes, esclarece que absolutamente todas as obrigações legais e contratuais com o profissional foram cumpridas com o rigor de praxe.

O atual comandante do Corinthians entrou na Justiça contra o Athletico, cobrando R$ 1.159.177,31, segundo ele, por valores de contrato de imagem, férias, 13º salário e R$ 500 mil de bonificação pelo título da Copa do Brasil.

No comunicado expedido pela instituição paranaense, é negada qualquer dívida com Tiago Nunes e lamentado o ocorrido. O clube ainda promete “adotar todas as medidas jurídicas cabíveis para reparar todos os transtornos causados à instituição”.

Confira na íntegra a nota emitida pelo Athletico Paranaense:

Em que pese o direito de ação estar resguardado pela Constituição Federal Brasileira, repugna-se toda e qualquer iniciativa que reflita abuso de direito, materializada na tentativa de se discutir pactuação decorrente de livre manifestação de vontade, bem como na irresponsável divulgação de documentação apócrifa que envolve nomes de terceiros alheios à demanda, sem as cautelas legais necessárias, tal como requerimento de segredo de justiça.

O Athletico lamenta profundamente o ocorrido e informa que adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para reparar todos os transtornos causados à Instituição, aos atletas e aos colaboradores.