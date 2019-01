Athletico é surpreendido e perde para o Cascavel CR na estreia

A equipe de aspirantes do Athletico Paranaense foi surpreendida em sua estreia no Campeonato Paranaense 2019 e perdeu para o Cascavel CR, que por pouco não ficou de fora da competição por conta de dívidas, por 1 a 0, em pela Arena da Baixada. Com isso, o Casquinha assume a ponta do Grupo B da Taça Barcímio Sicupira, enquanto o Furacão é o lanterna do grupo A.

O primeiro gol da competição foi da equipe do interior, que, aos 12 minutos da primeira etapa, abriu o placar com Taira acertando um chute forte, aproveitando rebote no meio da área athelticana.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o Cascavel FC, quarta-feira, no Estádio Olímpico Regional. Já o Cascavel CR encara o Londrina, na quinta-feira, também no Olímpico Regional, no Oeste do Estado.

O jogo – O Furacão tentou mostrar seu cartão de visitas logo no primeiro minuto, com Bruno Rodrigues arriscando de longe para boa defesa de Marcus Paulo. Bem na sua característica, o time da casa tocava bola com tranquilidade. Porém, aos poucos o Casquinha crescia na partida. Até que, aos 12 minutos, Michael foi travado por Éder e, na sobra, Taira soltou o pé para fazer o primeiro gol do Estadual.

O Rubro-Negro, usando seu uniforme novo pela primeira vez no time profissional, tentou reagir e, aos 19 minutos, Bergson fez a jogada e cruzou na medida para Reginaldo, que errou no momento do arremate, desperdiçando boa oportunidade. Aos 30 minutos, Reginaldo cruzou, a bola passou por todo mundo e sobrou para Bruno Rodrigues, que abriu espaço e arrematou para boa intervenção de Marcus Paulo.

Mostrando falta de entrosamento, o Athletico tinha maior posse, mas não conseguia criar boas jogadas. Do outro lado, um time mostrando estar bem fisicamente e bem postado na defesa. Aos 34 minutos, Marquinho tentou o tiro e longe e carimbou Bergson no caminho. Aos 42 minutos, Matheus Anjos cobrou falta e a bola passou por cima da meta.

Para o segundo tempo, o Furacão voltou com Erick no lugar de Robson Bambu. Aos dois minutos, Nicolas arrematou de longe nas mãos de Marcus Paulo. Aos 10 minutos, reclamação athleticana depois que a bola bateu no braço de Correa dentro da área. O árbitro mandou a bola rolar. Aos 16 minutos, Reginaldo fez a jogada, cruzou fechado e Hildo apareceu para cortar e salvar o Cascavel.

Os dois treinadores começaram a trabalhar e modificaram os dois times taticamente. Expectativa para a cobrança de falta na entrada de área, aos 23 minutos, e Bergson carimbou a barreira. Com a saída de Matheus Anjos, aos 28 minutos, pela primeira vez na arquibancada ecoou o grito de ‘burro’ para o comandante rubro-negro.

O Athletico tentava pressionar, mas não estava em uma boa jornada. Aos 37 minutos, Anderson Plata partiu para a jogada individual, cruzou e fechado e Hildo tirou mais uma. Aos 40 minutos, a bola sobrou para Plata, que chutou forte e acertou a defesa. Aos 42 minutos, Bruno Rodrigues, de frente para o gol, perdeu a melhor chance do Furacão na partida.

ATHLETICO 0 X 1 CASCAVEL CR

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 19 de janeiro de 2019, sábado

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Alessandro Antônio Gonçalves e Thiago Coltre Nogueira

Cartões amarelos: Matheus Anjos, Bruno Rodrigues e Alex Nagib (Athletico); Sassá, Hildo e Corrêa (Cascavel)

CASCAVEL CR: Taira, aos 12 minutos do primeiro tempo

ATHLETICO: Léo; Reginaldo, Bambu (Erick), Eder, Nicolas; Alex Nagib , Marquinho; Matheus Anjos (João Pedro) e Bruno Rodrigues; Juninho (Anderson Plata) e Bergson

Técnico: Rafael Guanaes

CASCAVEL CR: Marcus Paulo; Wagner Lapa, Corrêa, Cris e Taira; Hildo, Djair (Castro), Ronaldo (Giba) e Fernando (Mateus Oliveira); Michael e Sassá.

Técnico:: Lourival Santos