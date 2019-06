Ação com goleiro do Athletico-PR usando celular é premiada em Cannes

A campanha Distracted Goalkeeper (goleiro distraído), feita pela agência Tech and Soul para a Uber, em parceria com o Athletico-PR, ganhou um prêmio no Festival de Cannes de 2019. O evento, que premia as melhores ações publicitárias do ano, deu um troféu de Prata para a cena, que gerou polêmica no ano passado.

Na ocasião, o goleiro Santos, da equipe paranaense, usava o celular poucos segundos antes do início da partida contra o Atlético-MG, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2018. Quando o juiz apitou o começo do jogo, o arqueiro deixou rapidamente o aparelho ao lado do gol.

No dia seguinte ao episódio, que foi alvo de críticas pela imprensa e pelos torcedores, o clube convocou uma coletiva de imprensa e explicou que o caso fazia parte da campanha “maio amarelo”. O objetivo era alertar as pessoas para os riscos de usar o celular ao dirigir, comparando com o uso indevido de um goleiro pouco antes de uma partida.

“O que eu fiz em campo é igual ao que milhares de pessoas fazem todos os dias no carro. Só que se envolver em um acidente de trânsito é muito mais perigoso do que tomar um gol”, afirmou Santos na época.

Mesmo com a situação esclarecida, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda aplicou uma punição ao Athletico e ao arqueiro. O jogador foi suspenso por uma partida e o clube foi multado em R$ 50 mil.