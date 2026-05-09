West Ham x Arsenal: veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Neste domingo, West Ham e Arsenal se enfrentam em compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola para o confronto às 12h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).
Posições na tabela
Arsenal
1ª posição
76 pontos
23 vitórias, 7 empates e 5 derrotas
West Ham
18ª posição
36 pontos
9 vitórias, 9 empates e 17 derrotas
Prováveis escalações
Provável escalação do Arsenal
David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice, Zubimendi e Odegaard; Saka, Martinelli e Gyokeres.
Técnico: Mikel Arteta
Provável escalação do West Ham
Aréola; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi e Diouf; Soucek e Mateus Fernandes; Bowen, Summerville, Castellanos e Pablo Felipe.
Técnico: Nuno Espírito Santo
Arbitragem
Árbitro: Chris Kavanagh
Assistentes: Dan Cook e Ian Hussin
VAR: Darren England