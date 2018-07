Querendo reforçar o meio, Arsenal vai atrás de jogador do Barça

Depois de fechar a contratação do lateral direito Stephan Lichtsteiner, do zagueiro Sokratis Papastathopoulos e do goleiro Bernd Leno, o Arsenal segue de olho no mercado em busca de rechear o elenco para a próxima temporada. O objetivo do momento seria trazer jogadores para o setor de meio de campo e, segundo o jornal britânico Independent, o alvo da vez seria André Gomes, do Barcelona.

O português seria mais um pedido do técnico Unai Emery, recém-chegado ao clube após comandar o Paris Saint-Germain na última temporada. A proposta dos Gunners é estimada em 30 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 155 milhões), valor que se aproxima da quantia desembolsada há dois anos pelos catalães, que na ocasião o tiraram do Valencia-ESP.

André Gomes chegou ao Barça em junho de 2016, mas não correspondeu às expectativas depositadas em seu futebol nas primeiras duas temporadas no Camp Nou. Em 78 aparições com o uniforme azul-grená, foram apenas três gols e quatro assistências para ele, que cada vez mais foi perdendo espaço dentro do elenco blaugrano. No final desta temporada, o português chegou, inclusive, a manifestar toda a angústia pela fase ruim que andou enfrentando.

O Arsenal, portanto, pode ser uma boa chance para que o meia possa reencontrar o futebol de alto nível que já apresentou anteriormente, sobretudo nos tempos de Benfica e de Valencia, assim como na seleção portuguesa, pela qual deixou de ser convocado e acabou não integrando a delegação que foi a Rússia para a disputa da Copa do Mundo.

Outro jogador que estaria no radar dos Gunners é o francês Steven N’Zonzi, que atua pelo Sevilla-ESP e se encontra com a seleção francesa, a qual segue viva na Copa e jogará as quartas de final na próxima sexta-feira, contra o Uruguai.