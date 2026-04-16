Morre Alexander Manninger, ex-goleiro do Arsenal, da Juventus e do Liverpool

Nesta quinta-feira, o ex-goleiro Alexander Manninger faleceu aos 48 anos. Durante os anos 2000, ele teve passagens por Arsenal, Juventus e Liverpool, além de ter disputado 33 jogos pela Áustria. O austríaco faleceu em um acidente de trânsito nas proximidades de Salzburg, colidindo com um trem.
Manninger nasceu no dia 4 de junho de 1977. Atuando como goleiro, foi revelado pelo SV Salzburg em 1995 e defendeu Grazer, Arsenal, Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Siena, Red Bull Salzburg, Udinese, Juventus, Augsburg e Liverpool durante sua carreira, que se encerrou em 2017.
Sua passagem com maior destaque foi no Arsenal. Manninger defendeu o clube inglês entre 1997 e 2002, sendo substituto de Seaman. Com a lesão do goleiro titular, o austríaco foi fundamental para o título da Premier League de 1998. Além disso, conquistou outras três taças: duas Supercopas da Inglaterra, em 1998 e 1999, e uma Copa da Inglaterra, em 1998.
Everyone at Arsenal is shocked and deeply saddened by the tragic passing of former goalkeeper, Alex Manninger.
All our thoughts are with his family and loved ones at this incredibly sad time.
Rest in peace, Alex ❤️ pic.twitter.com/b4i7jjjLQl
— Arsenal (@Arsenal) April 16, 2026
O outro título que conquistou por clubes foi em 2012, quando venceu o Campeonato Italiano com a Juventus. Manninger não atuou naquele torneio, sendo reserva de Buffon durante toda a campanha.
Além da extensa carreira por clubes, Manninger foi peça fundamental da seleção austríaca. Com 33 jogos pela Áustria, ele foi o goleiro titular na Eurocopa de 2008, disputada no país.
