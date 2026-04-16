Morre Alexander Manninger, ex-goleiro do Arsenal, da Juventus e do Liverpool

Publicado 16/04/2026 às 14:17

Nesta quinta-feira, o ex-goleiro Alexander Manninger faleceu aos 48 anos. Durante os anos 2000, ele teve passagens por Arsenal, Juventus e Liverpool, além de ter disputado 33 jogos pela Áustria. O austríaco faleceu em um acidente de trânsito nas proximidades de Salzburg, colidindo com um trem.

Manninger nasceu no dia 4 de junho de 1977. Atuando como goleiro, foi revelado pelo SV Salzburg em 1995 e defendeu Grazer, Arsenal, Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Siena, Red Bull Salzburg, Udinese, Juventus, Augsburg e Liverpool durante sua carreira, que se encerrou em 2017.

Sua passagem com maior destaque foi no Arsenal. Manninger defendeu o clube inglês entre 1997 e 2002, sendo substituto de Seaman. Com a lesão do goleiro titular, o austríaco foi fundamental para o título da Premier League de 1998. Além disso, conquistou outras três taças: duas Supercopas da Inglaterra, em 1998 e 1999, e uma Copa da Inglaterra, em 1998.

O outro título que conquistou por clubes foi em 2012, quando venceu o Campeonato Italiano com a Juventus. Manninger não atuou naquele torneio, sendo reserva de Buffon durante toda a campanha.

Além da extensa carreira por clubes, Manninger foi peça fundamental da seleção austríaca. Com 33 jogos pela Áustria, ele foi o goleiro titular na Eurocopa de 2008, disputada no país.

