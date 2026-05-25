Martinelli celebra título do Arsenal nas redes: “Um dos momentos de maior orgulho”

Após encerrar um jejum de 22 anos, o Arsenal levantou no último domingo o troféu do Campeonato Inglês. Um dos protagonistas da campanha, Gabriel Martinelli destacou a emoção de recolocar o clube no topo, classificando o momento como um dos mais marcantes de sua vida.
"Nós não apenas construímos um time, construímos uma família, uma identidade e algo em que os torcedores pudessem voltar a acreditar. Ver este clube de volta ao lugar onde pertence é um dos momentos de maior orgulho da minha carreira", afirmou o brasileiro em uma publicação nas redes sociais.
After almost seven years at this club, it’s hard to put into words what this moment means to me.
I arrived at this club when I was 18 years old. Far from home, barely speaking the language, trying to adapt to a completely new culture, new life and chasing a dream that felt so… pic.twitter.com/X6gFI8Kuuf
— Gabriel Martinelli (@gabimartinelli) May 25, 2026
Ao falar sobre o começo da sua trajetória no Arsenal, o atacante destacou os desafios de deixar o Brasil ainda jovem e se adaptar à uma nova cultura, sem deixar de lado o sonho de vencer pelo clube londrino.
"Cheguei aqui com 18 anos. Longe de casa, mal falava a língua, tentando me adaptar à uma cultura completamente nova, a uma nova vida e correndo atrás de um sonho que parecia enorme naquela época", disse.
"Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas tinha certeza de que queria dar tudo por este clube", completou Martinelli.
Por último, o jogador agradeceu pelo suporte e carinho dos torcedores ao longo de sua jornada até a conquista da Premier League.
"Quero agradecer à minha família, a todos no clube, à comissão técnica, aos meus companheiros e a cada pessoa que trabalha nos bastidores. Mais importante, obrigado aos torcedores. O apoio, a paciência e o carinho de vocês ao longo desses anos nunca passaram despercebidos. Vocês estiveram conosco nos momentos difíceis, e este título pertence a vocês tanto quanto a qualquer um", agradeceu.
"Este clube mudou a minha vida. Serei eternamente grato pelo privilégio de vestir esta camisa", concluiu.
Contratado pelo Arsenal junto ao Ituano por sete milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões na cotação atual), Martinelli acumula bons números pelo clube. Ao longo de sete temporadas, o atacante soma 278 partidas, com 62 gols marcados e 34 assistências.
Leia abaixo o texto completo
"Depois de quase sete anos neste clube, é difícil colocar em palavras o que este momento significa para mim.
Cheguei aqui com 18 anos. Longe de casa, mal falava a língua, tentando me adaptar a uma cultura completamente nova, a uma nova vida e correndo atrás de um sonho que parecia enorme naquela época.
Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas tinha certeza de que queria dar tudo por este clube.
Nós não apenas construímos um time, construímos uma família, uma identidade e algo em que os torcedores pudessem voltar a acreditar. Ver este clube de volta ao lugar onde pertence é um dos momentos de maior orgulho da minha carreira.
Quero agradecer à minha família, a todos no clube, à comissão técnica, aos meus companheiros e a cada pessoa que trabalha nos bastidores. Mais importante, obrigado aos torcedores. O apoio, a paciência e o carinho de vocês ao longo desses anos nunca passaram despercebidos. Vocês estiveram conosco nos momentos difíceis, e este título pertence a vocês tanto quanto a qualquer um.
Este clube mudou a minha vida. Serei eternamente grato pelo privilégio de vestir esta camisa".