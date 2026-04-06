Arteta vê Arsenal "mais faminto do que nunca" antes das quartas da Champions

O Arsenal está "mais faminto do que nunca" antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting Lisboa, disse o técnico Mikel Arteta nesta segunda-feira, incentivando seus jogadores a "usarem" as duas derrotas recentes como motivação extra.

O clube londrino perdeu a final da Copa da Liga para o Manchester City antes da pausa de inverno e foi eliminado das quartas de final da Copa da Inglaterra no sábado pelo Southampton, da segunda divisão inglesa.

"É preciso sentir a dor e usá-la para melhorar", disse Arteta em uma coletiva de imprensa pré-jogo em Lisboa, antes de descrever a mentalidade de seu elenco como "mais faminto do que nunca, muito animado e muito motivado".

"Haverá discussões sobre essas duas derrotas, mas precisamos vê-las como uma oportunidade para mostrar que tipo de time somos e o que queremos. Amanhã (terça-feira) é um jogo importantíssimo; sabemos que será difícil, mas este time está pronto para tudo", afirmou também o goleiro David Raya.

"Vamos falar sobre essas duas derrotas, mas temos que encará-las como uma oportunidade para mostrar que tipo de time somos e o que queremos. Amanhã (terça-feira) é um jogo importantíssimo; sabemos que será difícil, mas este time está pronto para tudo", afirmou o goleiro David Raya.

"É preciso sentir a dor e usá-la para melhorar." Para Arteta, o desafio português deve ser encarado "com entusiasmo, (...) com uma visão muito, muito clara do que nos trouxe até aqui".

Fase do Arsenal

O Arsenal perdeu duas partidas seguidas pela primeira vez nesta temporada, depois de ter sofrido apenas três derrotas nos 49 jogos anteriores. Esse revés alimentou o debate na Inglaterra sobre a suposta fragilidade dos Gunners em um momento em que títulos estão em jogo.

"Acho que o que precisamos fazer é claro: em vez de entrar em pânico, entender por que isso aconteceu e buscar clareza. Depois de analisar e aceitar, temos que melhorar, só isso. É isso que temos que fazer", afirmou Arteta.

O treinador confirmou que o zagueiro Jurriën Timber e o ponta Bukayo Saka estarão indisponíveis. Por outro lado, poderá contar com Declan Rice e Leandro Trossard, que retornam ao elenco, e com o zagueiro Gabriel, que saiu lesionado no sábado, em Southampton.

*Por AFP.

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