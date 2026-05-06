Arteta exalta campanha histórica do Arsenal na Champions e quer aproveitar energia

Mikel Arteta comentou o sentimento de chegar à final da Liga dos Campeões após eliminar o Atlético de Madrid. Será a segunda final de Champions da história do Arsenal. Em sua primeira oportunidade, há 20 anos, o Barcelona levou a taça para casa.

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"É uma noite incrível. Fizemos história juntos novamente. Não poderia estar mais feliz e orgulhoso de todos os envolvidos neste clube.", disse.

"Colocamos tudo em campo, os jogadores fizeram um trabalho incrível. Após 20 anos, e apenas pela segunda vez em nossa história, estamos de volta a uma final da Liga dos Campeões.", completou.

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Apoio da torcida

Arteta exaltou a festa da torcida, que apoiou o elenco durante o duelo desta terça-feira, no Emirates Stadium. O técnico demonstrou grande entusiasmo com a classificação após a vitória de 1 a 0, mas ressaltou a importância de manter os pés no chão e voltar o foco para o próximo compromisso do Campeonato Inglês.

"O que vimos fora do estádio foi algo especial e único. A atmosfera que nossos torcedores criaram, a energia, a forma como viveram cada bola junto conosco — isso tornou tudo especial e único. Nunca senti algo assim dentro do estádio. Sabíamos o quanto isso significava para todo mundo.", falou.

"Meu trabalho é manter a estabilidade. Vou aproveitar muito; todos estão aproveitando esse momento agora. Amanhã já precisamos começar a nos preparar para domingo.", acrescentou.

Qualidade do Atlético de Madrid

Mikel Arteta ainda demonstrou sua admiração pelo Atlético de Madrid. Os comandados de Simeone também nunca conquistaram a Liga dos Campeões, apesar de frequentemente chegarem nas fases decisivas do torneio.

"Sabemos o quanto cada adversário é difícil e desafiador neste nível. O Atlético é uma equipe incrível. A forma como competem, as soluções que encontram, as respostas imediatas para tudo o que você tenta fazer contra eles — é impressionante. É por isso que eles sempre chegam longe.", comentou.

"É muito duro e difícil, mas sempre estivemos totalmente alinhados no desejo e na ambição que temos para o clube. Às vezes, você também precisa de sorte; as coisas precisam acontecer a seu favor. Colocamos muito trabalho, paixão e crença no que fazemos, e hoje fomos recompensados com a chance de viver um dia incrível em Budapeste em algumas semanas.", pontuou.

Expectativa para a Final

Com a final marcada para o dia 30 de maio em Budapeste, o técnico do Arsenal afirmou que, independentemente do adversário, será um jogo disputado. O Arsenal aguarda o resultado de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain para conhecer seu adversário no duelo decisivo da competição.

"É ótimo. Todo mundo pode sentir uma mudança de energia, de crença, de tudo. Vamos usar isso da maneira certa, entendendo as margens e a dificuldade do que estamos tentando alcançar. É algo enorme, mas temos a capacidade e a convicção para fazer isso, com certeza.", explicou Arteta.

"Depende deles. No fim das contas, são eles que precisam apresentar esse nível de atuação. Eu posso tentar convencê-los, dar apoio e clareza sobre o que acredito ser mais importante: ser competitivo e nos dar a chance de vencer o que queremos conquistar. Mas eles precisam executar. É um grupo incrível de jogadores e comissão técnica.", finalizou.