Arsenal x Sporting: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/04/2026 às 20:00

O Arsenal enfrenta o Sporting nesta quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O confronto está marcado para as 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Onde assistir ao vivo? 

O confronto será transmitido pela TNT e pelo streaming na HBO Max.

Situação do confronto

No jogo de ida, o Arsenal venceu o Sporting por 1 a 0 no Estádio José Alvalade. O gol do jogo foi marcado por Kai Havertz. Com o resultado, o time inglês precisa de apenas um empate na volta para se classificar.

Se os portugueses vencerem por um gol de diferença no tempo normal, a partida seguirá para a prorrogação. Mantido o empate no agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Arsenal

David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke e Trossard; Gyökeres.

Técnico: Mikel Arteta.

Sporting

Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande e Maxi Araújo; João Simões, Morita, Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Técnico:  Rui Borges.

Ficha técnica

Confronto: Arsenal x Sporting
Competição: Liga dos Campeões - quartas de final
Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 26h (de Brasília)
Local: Emirates Stadium
Transmissão: TNT e HBO Max.

