Arsenal x Sporting: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

O Arsenal enfrenta o Sporting nesta quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O confronto está marcado para as 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela TNT e pelo streaming na HBO Max.
Situação do confronto
No jogo de ida, o Arsenal venceu o Sporting por 1 a 0 no Estádio José Alvalade. O gol do jogo foi marcado por Kai Havertz. Com o resultado, o time inglês precisa de apenas um empate na volta para se classificar.
Se os portugueses vencerem por um gol de diferença no tempo normal, a partida seguirá para a prorrogação. Mantido o empate no agregado, a vaga será definida nos pênaltis.
Prováveis escalações
Arsenal
David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke e Trossard; Gyökeres.
Técnico: Mikel Arteta.
Sporting
Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande e Maxi Araújo; João Simões, Morita, Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.
Técnico: Rui Borges.
Ficha técnica
Confronto: Arsenal x Sporting
Competição: Liga dos Campeões - quartas de final
Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 26h (de Brasília)
Local: Emirates Stadium
Transmissão: TNT e HBO Max.