Arsenal x Fulham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por BEN STANSALL / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 01/05/2026 às 20:00

O Arsenal recebe o Fulham na reta final pela corrida do título do Campeonato Inglês neste sábado. O jogo válido pela 35ª rodada tem início às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+ e XSports.

Como chegam as equipes

O Arsenal chega para a partida após vencer o Newcastle por 1 a 0 e voltar à liderança da tabela, com 73 pontos, enquanto o City, com 70 pontos, continua com um jogo a menos. O Fulham, por sua vez, também vem de vitória na última rodada, 1 a 0 contra o Aston Villa, porém é o 10º na tabela, com 48 pontos.

Prováveis escalações

Arsenal

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Gyökeres.
Técnico: Mikel Arteta.

Fulham

Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jiménez.
Técnico: Marco Silva.

Arbitragem

Jarred Gillett-AUS será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Arsenal x Fulham
Competição: Campeonato Inglês - 35ª rodada
Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
TransmissãoESPN, Disney+ e XSports

Conteúdo Patrocinado