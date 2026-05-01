Arsenal x Fulham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Arsenal recebe o Fulham na reta final pela corrida do título do Campeonato Inglês neste sábado. O jogo válido pela 35ª rodada tem início às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+ e XSports.
Como chegam as equipes
O Arsenal chega para a partida após vencer o Newcastle por 1 a 0 e voltar à liderança da tabela, com 73 pontos, enquanto o City, com 70 pontos, continua com um jogo a menos. O Fulham, por sua vez, também vem de vitória na última rodada, 1 a 0 contra o Aston Villa, porém é o 10º na tabela, com 48 pontos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Prováveis escalações
Arsenal
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Gyökeres.
Técnico: Mikel Arteta.
Fulham
Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jiménez.
Técnico: Marco Silva.
Arbitragem
Jarred Gillett-AUS será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Arsenal x Fulham
Competição: Campeonato Inglês - 35ª rodada
Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
Transmissão: ESPN, Disney+ e XSports
Back with a bang 💥
When Bukayo marked his long-awaited return with a goal against Fulham 😍 pic.twitter.com/nMDQmlciJB
— Arsenal (@Arsenal) May 1, 2026