Arsenal x Burnley: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O líder Arsenal enfrenta o rebaixado Burnley nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.
Embracing every step.
View our Pre-Burnley training gallery 👇
— Arsenal (@Arsenal) May 17, 2026
Onde assistir Arsenal x Burnley ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam as equipes?
Envolvido na briga pelo título, o Arsenal vem de vitória por 1 a 0 sobre o West Ham. Para ser campeão nesta rodada, o time de Mikel Arteta precisa vencer e torcer para que o Manchester City não ganhe do Bournemouth. Já o Burnley empatou por 2 a 2 com o Aston Villa.
Prováveis escalações
🔴⚪ Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice e Lewis-Skelly; Saka, Eze e Trossard; Gyokeres
Técnico: Mikel Arteta
🟣⚪ Burnley: Weiss; Walker, Tuanzebe, Estève e Lucas Pires; Florentino e Ugochukwu; Tchaouna, Mejbri e Anthony; Flemming
Técnico: Michael Jackson (interino)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Arbitragem
- Árbitro: Paul Tierney
- Assistentes: Richard West e Robert Jones
- VAR: James Bell