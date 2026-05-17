Apostas

Arsenal x Burnley: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: ADRIAN DENNIS / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 20:00

O líder Arsenal enfrenta o rebaixado Burnley nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir Arsenal x Burnley ao vivo?

  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

Envolvido na briga pelo título, o Arsenal vem de vitória por 1 a 0 sobre o West Ham. Para ser campeão nesta rodada, o time de Mikel Arteta precisa vencer e torcer para que o Manchester City não ganhe do Bournemouth. Já o Burnley empatou por 2 a 2 com o Aston Villa.

Prováveis escalações

🔴⚪ Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice e Lewis-Skelly; Saka, Eze e Trossard; Gyokeres
Técnico: Mikel Arteta

🟣⚪ Burnley: Weiss; Walker, Tuanzebe, Estève e Lucas Pires; Florentino e Ugochukwu; Tchaouna, Mejbri e Anthony; Flemming
Técnico: Michael Jackson (interino)

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Arbitragem

  • Árbitro: Paul Tierney
  • Assistentes: Richard West e Robert Jones
  • VAR: James Bell

Conteúdo Patrocinado