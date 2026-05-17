Arsenal x Burnley: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O líder Arsenal enfrenta o rebaixado Burnley nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

Embracing every step. View our Pre-Burnley training gallery 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 17, 2026

Onde assistir Arsenal x Burnley ao vivo?

TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

Envolvido na briga pelo título, o Arsenal vem de vitória por 1 a 0 sobre o West Ham. Para ser campeão nesta rodada, o time de Mikel Arteta precisa vencer e torcer para que o Manchester City não ganhe do Bournemouth. Já o Burnley empatou por 2 a 2 com o Aston Villa.

Prováveis escalações

🔴⚪ Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice e Lewis-Skelly; Saka, Eze e Trossard; Gyokeres

Técnico: Mikel Arteta

🟣⚪ Burnley: Weiss; Walker, Tuanzebe, Estève e Lucas Pires; Florentino e Ugochukwu; Tchaouna, Mejbri e Anthony; Flemming

Técnico: Michael Jackson (interino)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Arbitragem