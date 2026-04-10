Arsenal x Bournemouth: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Arsenal recebe o Bournemouth pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado, às 08h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

O Arsenal é líder do Campeonato Inglês, com 70 pontos, nove à frente do segundo colocado, Manchester City. Já o Bournemouth está em 13º, com 42 pontos.

Prováveis escalações

Arsenal

K. Arrizabalaga; Ben White, Saliba, Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Havertz; Madueke, Martinelli e Gyokeres.

Técnico: Mikel Arteta.

Bournemouth

Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi e Truffert; Scott, Christie e Tavernier; Raya, Adli e Evanilson.

Técnico: Andoni Iraola.

Arbitragem

Michael Oliver-ING será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Arsenal x Bournemouth

Competição: Campeonato Inglês - 32ª rodada

Data e horário: sábado, 11 de abril de 2026, às 8h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

Transmissão: ESPN e Disney+

Onde assistir aos outros jogos da rodada

Liverpool x Fulham (13h30 de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Disney+

O Livepool está em quinto lugar, com 49 pontos. O Fulham está em nono lugar, com 44 pontos.

Brentford x Everton (11h de Brasília)

Onde assistir: Disney+

O Brentford está em sétimo lugar, com 46 pontos. O Everton está em oitavo lugar, com os mesmos 46 pontos.

Burnley x Brighton (11h de Brasília)

Onde assistir: Disney+

O Burnley está na 19ª posição, com 20 pontos. O Brighton está em 10º lugar, com 43 pontos.

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