Arsenal x Bournemouth: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Arsenal recebe o Bournemouth pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado, às 08h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Arsenal é líder do Campeonato Inglês, com 70 pontos, nove à frente do segundo colocado, Manchester City. Já o Bournemouth está em 13º, com 42 pontos.
Prováveis escalações
Arsenal
K. Arrizabalaga; Ben White, Saliba, Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Havertz; Madueke, Martinelli e Gyokeres.
Técnico: Mikel Arteta.
Bournemouth
Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi e Truffert; Scott, Christie e Tavernier; Raya, Adli e Evanilson.
Técnico: Andoni Iraola.
Arbitragem
Michael Oliver-ING será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Arsenal x Bournemouth
Competição: Campeonato Inglês - 32ª rodada
Data e horário: sábado, 11 de abril de 2026, às 8h30 (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
Transmissão: ESPN e Disney+
Onde assistir aos outros jogos da rodada
Liverpool x Fulham (13h30 de Brasília)
- Onde assistir: ESPN e Disney+
- O Livepool está em quinto lugar, com 49 pontos. O Fulham está em nono lugar, com 44 pontos.
Brentford x Everton (11h de Brasília)
- Onde assistir: Disney+
- O Brentford está em sétimo lugar, com 46 pontos. O Everton está em oitavo lugar, com os mesmos 46 pontos.
Burnley x Brighton (11h de Brasília)
- Onde assistir: Disney+
- O Burnley está na 19ª posição, com 20 pontos. O Brighton está em 10º lugar, com 43 pontos.
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