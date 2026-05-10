Arsenal vence West Ham com gol de Trossard e abre cinco de vantagem para o City na liderança do Inglês

Neste domingo, jogando fora de casa, o Arsenal venceu o West Ham por 1 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, no London Stadium, em Londres (ING).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação da tabela

Com a vitória, o líder Arsenal foi a 79 pontos e abriu cinco de vantagem para o vice Manchester City, que tem um jogo a menos. Já o West Ham permaneceu com 36 e seguiu na 18ª colocação, com um ponto a menos que o Tottenham, primeiro time fora da zona de rebaixamento (17º).

📋 Resumo do jogo

🔴🔵 WEST HAM 0 X 1 ARSENAL 🔴⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês - Rodada 36

🏟️ Local: London Stadium, Londres (ING)

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Leandro Trossard, aos 38' do 2ºT (Arsenal)

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo movimentado, o Arsenal teve uma grande chance de abrir o placar com Leandro Trossard, que aproveitou sobra na área adversária e cabeceou na trave aos nove minutos.

Aos 38 da segunda etapa, Trossard recebeu de Oodegard na área e bateu de primeira, no canto, para fazer o gol da vitória dos visitantes. Nos acréscimos, o West Ham chegou a empatar com Callum Wilson, aos 50, mas após análise do VAR, o árbitro anulou o lance por falta de Jean-Clair Todibo no goleiro David Raya.

Próximo jogos

🔴🔵 West Ham 🔵🔴

⚔️ Jogo: Newcastle x West Ham

🏆 Competição: Campeonato Inglês - Rodada 37

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

🏟️ Local: St. James’ Park, Newcastle (ING)

🔴⚪ Arsenal ⚪🔴

⚔️ Jogo: Arsenal x Burnley

🏆 Competição: Campeonato Inglês - Rodada 37

📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Emirates Stadium, Londres (ING)