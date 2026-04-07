Arsenal bate Sporting com gol nos acréscimos e fica a um empate da semi

Nesta terça-feira, o Arsenal venceu o Sporting por 1 a 0 no Estádio José Alvalade, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O gol do jogo foi marcado por Kai Havertz.

TAKING CONTROL OF THE TIE 👊 pic.twitter.com/zJnX8aysOL — Arsenal (@Arsenal) April 7, 2026

Situação do confronto

Com o resultado, o Arsenal pode empatar o jogo de volta na próxima quarta-feira, no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília), que se classificará para a semifinal. Em caso de vitória por um gol de diferença do Sporting no tempo normal, haverá prorrogação. Se o resultado persistir, as equipes decidirão a vaga nos pênaltis.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪ SPORTING 0 x 1 ARSENAL 🔴⚪

🏆 Competição: Liga dos Campeões - Quartas de final

🏟️ Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (POR)

📅 Data: 07 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Kai Havertz, aos 46' do 2ºT (Arsenal)

Como foi o jogo

O Sporting quase abriu o placar aos cinco minutos de jogo. Maximiliano Araújo recebeu em profundidade e soltou uma bomba de canhota. No lance, o goleiro Raya conseguiu dar um leve toque na bola, que explodiu no travessão. O Arsenal responderia em cobrança de escanteio aos 12. Madueke cobrou fechado e quase marcou um gol olímpico, mas parou na trave.

No segundo tempo, o Arsenal teve o controle do jogo e chegou a marcar aos 19 minutos com Zubimendi de fora da área. Porém, o VAR interviu no lance e marcou um impedimento de Gyokeres no início da jogada. Aos 36, Geny Catamo recebeu um cruzamento e cabeceou no contrapé de Raya, obrigando o goleiro espanhol a fazer uma boa defesa.

Aos 46 minutos do segundo tempo, Martinelli achou um belo lançamento para Havertz, que dominou e tirou de Rui Silva para fazer o único gol da partida.

Próximos jogos

Sporting

Enfrenta o Estrela Amadora, no Estádio José Gomez, pela 29ª rodada do Campeonato Português

Arsenal