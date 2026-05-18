Arsenal vence o Burnley e fica muito perto de conquistar o Inglês

O Arsenal está muito perto de encerrar um jejum de 22 anos sem conquistar a Premier League após vencer o Burnley por 1 a 0 nesta segunda-feira e abrir cinco pontos de vantagem na liderança.

Kai Havertz marcou o único gol da partida de cabeça, mas também teve sorte de não ser expulso no segundo tempo, em um lance que poderia ter mudado novamente a corrida pelo título em favor do Manchester City.

Cenários possíveis

Os Gunners podem ser campeões já nesta terça-feira, caso o City não vença o Bournemouth. Mesmo que o City encerre a sequência de 16 jogos de invencibilidade dos Cherries e bata o Aston Villa, o Arsenal garantirá o título com uma vitória sobre o Crystal Palace no domingo.

No entanto, a vitória apertada diante de um Burnley já rebaixado mantém viva a esperança do City. Um empate do Arsenal em Selhurst Park permitiria ao time de Pep Guardiola conquistar o título no saldo de gols, caso vença suas duas partidas finais.

Para aumentar ainda mais a tensão nos últimos dias da temporada, relatos desta segunda-feira indicam que Guardiola deixará o City após uma década vitoriosa no comando, depois da partida contra o Villa no Etihad Stadium, no domingo.

Como foi o jogo

Empurrado por um Emirates Stadium lotado em seu último jogo em casa na temporada, o Arsenal era apontado como amplo favorito para vencer os Clarets com tranquilidade.

O Burnley havia conquistado apenas dois pontos nos últimos 10 jogos, mas fez a equipe de Mikel Arteta trabalhar duro pelos três pontos em mais uma noite tensa no Emirates.

Leandro Trossard acertou a trave em chute da entrada da área, antes de Bukayo Saka reclamar de um possível pênalti ao tentar completar o cruzamento rasteiro de Havertz.

O Arsenal precisou recorrer novamente à força nas bolas paradas para furar a defesa do Burnley. Havertz subiu mais alto para completar o escanteio cobrado por Saka aos 37 minutos, marcando o 18º gol do Arsenal em cobranças de escanteio nesta edição da Premier League.

Mas a porteira não se abriu, e o Arsenal teve muita sorte de não precisar defender a vantagem com um jogador a menos nos 15 minutos finais.

Havertz acertou a sola da chuteira na panturrilha de Lesley Ugochukwu em uma entrada desajeitada. Apesar da revisão do VAR, o cartão amarelo inicialmente aplicado não foi alterado para vermelho.

Pouco depois, Havertz foi substituído por Viktor Gyokeres. A entrada do sueco, porém, não mudou o desempenho ofensivo do Arsenal. Ainda assim, a sólida defesa dos Gunners os deixou ainda mais próximos do título.

Desde a derrota para o City no mês passado, o Arsenal não sofreu gols nos últimos quatro jogos da Premier League.

*Conteúdo produzido pela AFP