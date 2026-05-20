Arsenal vai oferecer contrato de peso a Mikel Arteta após título

Mikel Arteta deve renovar o seu contrato com o Arsenal depois de ter dado ao clube o seu primeiro título de Premier League em 22 anos. O espanhol pode se tornar um dos treinadores mais bem pagos do mundo, ganhando uma quantia equivalente a Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, que recebe em torno de 30 milhões de euros (cerca de 175 milhões de reais) por ano.

As negociações de extensão de contrato foram temporariamente suspensas enquanto a disputa pelo título do Campeonato Inglês entre Arsenal e Manchester City ainda estava em aberto. Agora, é esperado que as conversas para fechar um novo contrato aconteçam depois da final da Liga dos Campeões, contra o PSG, que será no próximo dia 30.

Mesmo com o adiamento da renovação, a expectativa era de que Arteta continuasse no clube mesmo se a temporada acabasse sem conquistas. As informações são do The Guardian.

O espanhol se tornou o segundo treinador mais jovem a conquistar um título de Campeonato Inglês, com 44 anos, atrás apenas de José Mourinho, que tinha 41 anos quando tornou o Chelsea campeão da competição em 2004.

Há quase sete anos no Arsenal, Arteta pode se tornar o técnico com mais tempo no cargo em todo o futebol da Inglaterra caso Guardiola deixe o Manchester City após o fim da Premier League. Além disso, o ex-jogador foi o oitavo treinador a levar o Arsenal ao título da liga e o primeiro desde o lendário Arsène Wenger, que treinou o time liderado por Henry em 2004.

Olho no mercado

Arteta tem sido envolvido nos planos de contratações para a próxima temporada. Nomes da diretoria do clube, como o diretor esportivo Andrea Berta, asseguraram pelo menos uma contratação de peso. Apesar disso, os dirigentes entendem que o investimento para a janela de transferências não será tão alto quanto ao da temporada passada.

Eli Junior Kroupi, do Bournemouth, é um dos alvos dos Gunners. O atacante de 19 ano é uma das grandes promessas da Premier League e marcou o gol que deu o título da competição ao Arsenal na última terça-feira, no empate com o Manchester City.

O jovem, que é avaliado em 80 milhões de libras pelo atual clube (cerca de 500 milhões de reais), quebrou o recorde de mais gols marcados por um adolescente em uma temporada de estreia no Inglês. Kroupi também chamou a atenção de clubes como Real Madrid e Chelsea.

Julián Álvarez também é um jogador que agrada a Mikel Arteta, que prioriza a busca por um atacante neste verão europeu. Nomes como Bradley Barcola, do PSG, Nico Williams, do Athletic Bilbao, e Anthony Gordon, do Newcastle, são outros alvos do clube londrino.

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