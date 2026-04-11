Arsenal perde do Bournemouth em casa e vê disputa pelo título inglês reaquecer

Um duro golpe nas esperanças do Arsenal de conquistar o título da Premier League: o Bournemouth derrotou os Gunners neste sábado, no Emirates Stadium, por 2 a 1 , resultado que reacende a disputa pelo título do Campeonato Inglês.

A equipe comandada pelo espanhol Andoni Iraola abriu o placar com Junior Kroupi (17'), mas o time da casa empatou antes do intervalo com um pênalti convertido pelo sueco Viktor Gyokeres (35').

O Bournemouth surpreendeu a torcida do Emirates Stadium quando Alex Scott venceu David Raya e fez 2 a 1 (74').

O time de Mikel Arteta pressionou em busca do empate, mas acabou sofrendo sua segunda derrota em casa na liga nesta temporada, embora seja a terceira nos últimos quatro jogos, incluindo a final da Copa da Liga (2 a 0 contra o Manchester City) e a surpreendente eliminação nas quartas de final da Copa da Inglaterra (2 a 1 contra o Southampton).

Faltando seis jogos para o fim da temporada, o Arsenal, em busca de seu primeiro título da Premier League desde 2004, tem nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Manchester City, que tem um jogo a menos.

Os comandados de Pep Guardiola podem diminuir a diferença para apenas três pontos se vencerem o Chelsea no domingo e derrotarem os Gunners no que pode se provar um jogo decisivo no próximo fim de semana.

O Arsenal mostrou novamente sinais de ter perdido a fluidez e o brilho em seu jogo que caracterizaram o primeiro turno da temporada, e este resultado negativo só aumentará as dúvidas sobre uma equipe que tem sofrido nas fases decisivas das últimas temporadas.

Na próxima quarta-feira, os Gunners enfrentam outro teste importante no Emirates Stadium, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, onde precisam defender a vantagem de um gol (1 a 0) conquistada na partida da última terça-feira contra o Sporting.

Por AFP

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