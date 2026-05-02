Arsenal ganha do Fulham e abre seis pontos sobre o City na ponta do Inglês

Na briga pelo título do Campeonato Inglês, o Arsenal aumentou sua vantagem sobre o Manchester City na tarde deste sábado. Em casa, com dois gols do inspirado Gyokeres, o time comandado por Mikel Arteta ganhou por 3 a 0 do Fulham.

Situação da tabela

Com 76 pontos, o Arsenal lidera o torneio nacional e abre seis de vantagem sobre o City, que tem dois jogos a menos e visita o Everton nesta segunda-feira. Já o Fulham, com 48 pontos, ocupa a 10ª colocação.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ARSENAL 3 X 0 FULHAM⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês - 35ªrodada

🏟️ Local: Emirates Stadium

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Gyokeres, aos 9' do 1°T (Arsenal)

⚽ Saka, aos 40' do 1°T (Arsenal)

⚽ Gyokeres, aos 48' do 1°T (Arsenal)

Como foi o jogo

No primeiro tempo, logo aos 9 minutos, Saka deixou o atacante Raúl Jiménez no chão, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Gyokeres completar.

Após gol anulado de Calafiori, Gyokeres recebeu passe em profundidade, atraiu a marcação e achou Saka dentro da área. O atacante, cara a cara com o goleiro Leno, chutou no canto esquerdo para ampliar a vantagem, aos 40 minutos.

Aos 48 da etapa inicial, Trossard disparou pela esquerda e cruzou na área pra Gyokeres. O atacante, de cabeça, encobriu o goleiro e fez seu segundo na partida.

Próximos jogos

🔴⚪Arsenal

⚔️ Jogo: Arsenal x Atlético de Madrid

🏆 Competição: Semifinais da Liga dos Campeões (Jogo de volta)

📅 Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

⚫🔴Fulham

⚔️ Jogo: Fulham x Bournemouth

🏆 Competição: Campeonato Inglês - 36ªrodada

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra

Veja o resultado de outros jogos da rodada

Brentford 3 x 0 West Ham

Newcastle 3 x 1 Brighton

Wolverhampton 1 x 1 Sunderland

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