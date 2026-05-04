Arsenal pode ter até quatro desfalques para enfrentar o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

A um dia do jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, o técnico Mikel Arteta tem dores de cabeça para escalar o Arsenal, que corre o risco de não contar com até quatro jogadores: Kai Havertz, Martin Odegaard, Jurrien Timber e Mikel Merino.

O último treino antes da partida decisiva ficou marcado pelas ausências de Havertz e Odegaard. O primeiro sentiu a virilha na vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle, pelo Campeonato Inglês. Já Odegaard deixou o jogo de ida da semifinal aos 13 minutos do segundo tempo, reclamando de dores no joelho.

Baixa confirmada e dúvida

Além das dúvidas para o jogo, Arteta já sabe que não vai ter Mikel Merino à sua disposição. O meia espanhol está fora de ação desde janeiro, quando lesionou o pé direito. Por sua vez, o lateral direito Timber é dúvida. O holandês não atua desde março, quando precisou ser substituído na partida contra o Everton, pelo Campeonato Inglês, após sentir a região da virilha.

Desde então, a vaga vem sendo ocupada por Ben White, que acabou cometendo o pênalti convertido por Julián Álvarez, garantindo o empate do Atlético de Madrid no agregado das semis.

Viktor Gyokeres, que marcou três gols e deu uma assistência nos últimos dois jogos, incluindo o gol que abriu o placar no confronto contra o Atlético de Madrid, deve ser o substituto de Havertz. Bukayo Saka, que voltou a ser titular após um mês na vitória sobre o Fulham, com um gol e uma assistência, é opção no ataque.

Próximo jogo

A partida de volta da semifinal entre Arsenal e Atlético de Madrid acontece nesta terça-feira, às 16h, no Emirates Stadium. O vencedor do confronto vai disputar a final com quem avançar do duelo entre Bayern de Munique e PSG. A final da Champions está marcada para o dia 30 de maio, na Puskás Arena, na Hungria.

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